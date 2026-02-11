- Дата публикации
-
Украинку жестоко убили в Германии: жуткие детали трагедии (фото)
В Берлине задержан подозреваемый в преступлении, который также является гражданином Украины.
В немецком Берлине была убита гражданка Украины. Ее нашли мертвой на скамейке возле детской площадки в районе Лихтенберга.
Об этом сообщило немецкое издание BZde.
Тело 40-летней украинки обнаружили утром 9 февраля в парке на Альтенгоферштрассе. По данным полиции, ее тело лежало неподвижно и все в крови. Обстоятельства смерти указывали на насильственное преступление.
Детали дела об убийстве
По данным издания, неизвестно, кто вызвал полицию на место происшествия. Однако там заметили подозрительного 46-летнего мужчину. Он был арестован. Вероятно, вероятный он был знаком с жертвой. Характер их отношений все еще выясняется, отметили правоохранители.
Согласно официальному отчету полиции, тело женщины обнаружили 9 февраля в 03:30. По предварительным данным, она скончалась «от полученных травм верхней части тела». 46-летний подозреваемый был задержан на месте происшествия.
Что говорят в посольстве
Посольство Украины в Германии подтвердило, что была убита украинка. Подозреваемый в содеянном — также из Украины.
«Берлинская полиция подтвердила факт гибели гражданки Украины 9 февраля 2026 в Берлине. Задержанный подозреваемый также является гражданином Украины», — сообщили в дипведомстве.
Продолжается расследование, дело находится на контроле посольства Украины в Германии.
