"Украиной враг не ограничится": украинский дипломат ответил "другу Путина" в Словакии

В украинском посольстве в Словакии ответили на скандальные заявления премьер-министра этой страны Роберта Фицо, сделанные им в колонке для словацкого издания Pravda. Пророссийский политик, возглавляющий словацкое правительство, в частности, написал о необходимости "гарантий безопасности" для РФ и о неспособности Украины к полноценному контрнаступлению.

Посол Украины в Словацкой республике Мирослав Кастран опубликовал ряд замечаний по поводу главных заявлений Фицо.

Об ужасе войны

"Полностью разделяю позицию господина премьер-министра относительно того, что Россия нарушила международное право. Но считаю такую формулировку слишком мягкой для описания всех ужасов, которые 24 февраля 2022 года принесла Россия на украинскую землю.

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Россия не только нарушила международное право, но и прибегла к самой кровавой, со времен Второй мировой войны, вооруженной, несправедливой, непровоцированной и неоправданной агрессии на европейском континенте, убивая украинских мужчин, насилуя украинских женщин, похищая и депортируя украинских детей, захватывая украинский украинскую экономику, заставляя миллионы украинцев искать вынужденное убежище по всему миру”, — подчеркнул украинский посол.

По словам Мирослава Кастрана, РФ с помощью оккупационной армии совершает акт геноцида украинского народа, пытаясь уничтожить Украину как независимое государство.

“И Украиной, к сожалению, враг не ограничится. Достаточно почитать или послушать заявления российских чиновников, политиков или экспертов, чтобы наконец-то осознать это”, — напомнил дипломат.

О "безопасности" России

Мирослав Кастран отметил, что было бы ошибкой объяснять причины российской агрессии в Украине особой "ситуацией безопасности" для России из-за намерений Украины присоединиться к НАТО.

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“Ни одна сознательная страна, даже самая мощная, никогда бы не решилась напасть на россию, которая, не забываем, является ядерным государством с 17 миллионами квадратных километров территории. Рисковать уничтожением жизни на земле из-за чего? Из-за российских природных ресурсов? Но ведь их значительно дешевле и безопаснее для всех можно было просто покупать, чем ради этого даже гипотетически думать о нападении”, — объяснил абсурдность “опасности” для России дипломат.

Посол напомнил, что Словакия, как и все остальные страны Восточной Европы, в свое время тоже присоединилась к НАТО, но не для того, чтобы совместно угрожать России, а наоборот — получить гарантии безопасности от самой России.

Мирослав Кастран считает, что именно потому, что в 2008 году НАТО не пообещало Украине и Грузии членство, Россия позволила себе напасть сначала на Грузию в 2008 году, а в 2014 году фактически начать нынешнюю войну в Украине.

Россия – безусловный агрессор

"В завершение скажу, что не стоит по словам "не все так однозначно" скрывать вещи, которые очевидны и которые мы будем продолжать называть своими именами, или "черным и белым". В том числе и то, что Россия – это безусловный агрессор, которого необходимо совместными усилиями остановить и привлечь к ответственности. А Украина – жертва российской агрессии, которая, безусловно, нуждается в помощи партнеров, в том числе и Словакии, в противостоянии врагу, поскольку воюет сейчас не только за свое существование, но и за безопасность на всем европейском континенте”, — подчеркнул посол Украины.

Украинский дипломат также намекнул на ошибку словацкого правительства, которое перед началом Второй мировой войны поддержало агрессора — нацистскую Германию.

"История хорошо помнит, к чему приводит поиск компромиссов с безжалостным агрессором. Но неужели она нас ничему не учит?” — завершил свое сообщение посол.

Напомним, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о "провале" стратегии США и ЕС в отношении Украины и подготовке к "стандартизации" словацко-российских отношений после войны.

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