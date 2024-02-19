Украинская агропродукция на рынках ЕС: Орбан сделал скандальное заявление

Венгерский премьер пожаловался на правила, действующие для украинских фермеров.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан призвал не допускать агропродукцию Украины на рынок ЕС. Он заявил, что таким образом Брюссель лишает европейских фермеров средств к существованию.
Об этом пишет Magyar Nemzet.
Он жалуется, что фермеров никто не слушает, они чувствуют, что расстояние между ними и лицами, принимающими решение в Брюсселе, "как небо и земля".
"Проблема европейских фермеров состоит в том, что Брюссель устанавливает правила, которые делают производство все дороже для них. Аналогично происходит и в Венгрии, но в то же время они позволяют импортировать сельскохозяйственную продукцию в Европу из стран, где такие же правила не действуют", — посетовал венгерский премьер.
"Это невозможно. Правила нужно менять. Украинская агропродукция не должна попадать на европейское рино ", — заявил премьер.
Напомним, Венгрия до сих пор не отменила односторонние ограничения импорта агропродукции из Украины.
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