Украинская армия изменила динамику и ход войны - глава Пентагона, открывая заседание "Рамштайн"

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин отметил, что украинские военные имеют огромные успехи по деоккупации и сумели изменить динамику войны.

Об этом глава Пентагона сказал, открывая заседание формата "Рамштайн-6", в Брюсселе 12 октября.

"Когда мы встречались в сентябре, мы все наблюдали, как Украина достигла чрезвычайных достижений на поле боя. Несмотря на новые нападения Путина, украинские силы изменили динамику этой войны. Они освободили сотни городков от российской оккупации и вернули тысячи километров квадратных своей земли. Эти победы Однако опасная помощь контактной группы, тренировки и усилия по поддержке были жизненно важными. Мы осуществили огромный прогресс, работая вместе, и поскольку война изменилась — изменилась и миссия этой контактной группы", — отметил глава Пентагона.

Остин подчеркнул, что российская ракетная атака по украинским городам лишь усилила решительность партнеров в помощи Киеву.

. @SecDef : Russian Forces has change the dynamics of this war. Они's liberated hundreds of towns from Russian occupation, and they've retaken thousands of square kilometers of their land. pic.twitter.com/s3GS4erXpO — Department of Defense (@DeptofDefense) Октябрь 12, 2022

"Путин пытается мобилизовать больше сил и заявить о принадлежности суверенных территорий Украины к России. Он бросается на гражданские цели и инфраструктуру в украинских городах. Он использует безответственные угрозы и риторику", — прокомментировал американский министр атаки Путина.

В Брюсселе проходит шестая встреча в формате "Рамштайн"

12 октября началось заседание в формате "Рамштайн-6". В заседании примут участие главы оборонных ведомств и военачальники из почти 50 стран по всему миру.

Посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко сообщала, что на "Рамштайне", вероятно, могут обсудить и заявку Украины на членство в Альянсе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания министров обороны стран-членов Альянса проинформировал, что сегодня участники встречи обсудят предоставление Украине современных систем ПВО.

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