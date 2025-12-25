Украинская беженка рассказала о "травмировом опыте" в колледже Великобритании: что произошло

Реклама

Украинская беженка покидает британский колледж, призвавший ее «учить русский язык». Екатерина Эндеберия говорит, что учителя обратились к ней с «обидной» просьбой, когда у нее возникли трудности с другими предметами.

Об этом сообщает The Guardian.

Что известно о девушке

Екатерина Эндеберия переехала в Сток-он-Трент после побега из Украины в 2022 году после начала вторжения России. Она сдала экзамены GCSE в Академии Excel в 2023 году, а затем завершила подготовительный год в Колледже шестого класса города Сток-он-Трент (SFC), а затем в течение одного года изучала экономику, политику и статистику. Но 19-летняя девушка сказала, что когда у нее возникли трудности с предметами, учителя пытались убедить ее учить русский язык. Поскольку ее отец — украинский солдат, она считала, что это будет травмирующим опытом, и что просьба была «оскорбительной и бестактной» и похожа на «дискриминацию и расизм».

С тех пор Эндеберия покинула SFC и учится дома, используя конспекты друзей. Она подала заявку на сдачу экзаменов A-level как частный кандидат в 2026 году, стоимость которых составляет 1400 фунтов стерлингов.

Она рассказала, что изучение русского языка «противоречит моим личным принципам, поскольку я родилась, где началась война в 2014 году.

«Это не тот язык, на котором я хочу разговаривать или изучать, потому что мой отец стал солдатом в прошлом году», — объяснила беженка.

Она добавила, что искренне благодарна за возможность учиться в Великобритании, ставшей для нее третьим домом после Украины и Чешской Республики, куда она сначала переехала.

«Но не все отдают себе отчет, насколько сложно украинским студентам адаптироваться к новой системе образования, культуры и языка после всего, через что прошла наша страна», — поделилась Екатерина.

Эндеберия сказала, что ей было тяжело с курсами A-level и она чувствовала, что ее травят из-за акцента. Она утверждает, что колледж не предоставил ей дополнительной поддержки, а пытался убедить ее выбрать русский язык для A-level.

«Вместо того чтобы выразить сочувствие или помощь, они продолжали настаивать на том, чтобы я изменила тему. Никто не пытался понять, насколько болезненным был для меня этот опыт», - сказала она.

Девушка отмечает, что ей было трудно получить «четкие ответы» на вопрос, почему ей запретили заниматься политикой, экономикой и статистикой, и она ведет процесс подачи жалоб через контролирующий SFC Образовательный фонд Поттерис. Она планирует передать дело Ofsted, как только это будет завершено.

В колледже заявили, что «глубоко заботится о наших учениках и прилагает все усилия для решения проблем и жалоб».

"Мы не комментируем отдельных лиц по соображениям конфиденциальности", - завершили там.

Раньше мы писали об украинских беженцах, которым грозит депортация. Все из-за усиления миграционной политики.

