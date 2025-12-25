- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 679
- Время на прочтение
- 3 мин
Украинская беженка рассказала о "травмировом опыте" в колледже Великобритании: что произошло
Украинская беженка была вынуждена покинуть колледж после того, как, по ее словам, на нее оказывали давление, чтобы она изучала русский язык.
Украинская беженка покидает британский колледж, призвавший ее «учить русский язык». Екатерина Эндеберия говорит, что учителя обратились к ней с «обидной» просьбой, когда у нее возникли трудности с другими предметами.
Об этом сообщает The Guardian.
Что известно о девушке
Екатерина Эндеберия переехала в Сток-он-Трент после побега из Украины в 2022 году после начала вторжения России. Она сдала экзамены GCSE в Академии Excel в 2023 году, а затем завершила подготовительный год в Колледже шестого класса города Сток-он-Трент (SFC), а затем в течение одного года изучала экономику, политику и статистику. Но 19-летняя девушка сказала, что когда у нее возникли трудности с предметами, учителя пытались убедить ее учить русский язык. Поскольку ее отец — украинский солдат, она считала, что это будет травмирующим опытом, и что просьба была «оскорбительной и бестактной» и похожа на «дискриминацию и расизм».
С тех пор Эндеберия покинула SFC и учится дома, используя конспекты друзей. Она подала заявку на сдачу экзаменов A-level как частный кандидат в 2026 году, стоимость которых составляет 1400 фунтов стерлингов.
Она рассказала, что изучение русского языка «противоречит моим личным принципам, поскольку я родилась, где началась война в 2014 году.
«Это не тот язык, на котором я хочу разговаривать или изучать, потому что мой отец стал солдатом в прошлом году», — объяснила беженка.
Она добавила, что искренне благодарна за возможность учиться в Великобритании, ставшей для нее третьим домом после Украины и Чешской Республики, куда она сначала переехала.
«Но не все отдают себе отчет, насколько сложно украинским студентам адаптироваться к новой системе образования, культуры и языка после всего, через что прошла наша страна», — поделилась Екатерина.
Эндеберия сказала, что ей было тяжело с курсами A-level и она чувствовала, что ее травят из-за акцента. Она утверждает, что колледж не предоставил ей дополнительной поддержки, а пытался убедить ее выбрать русский язык для A-level.
«Вместо того чтобы выразить сочувствие или помощь, они продолжали настаивать на том, чтобы я изменила тему. Никто не пытался понять, насколько болезненным был для меня этот опыт», - сказала она.
Девушка отмечает, что ей было трудно получить «четкие ответы» на вопрос, почему ей запретили заниматься политикой, экономикой и статистикой, и она ведет процесс подачи жалоб через контролирующий SFC Образовательный фонд Поттерис. Она планирует передать дело Ofsted, как только это будет завершено.
В колледже заявили, что «глубоко заботится о наших учениках и прилагает все усилия для решения проблем и жалоб».
"Мы не комментируем отдельных лиц по соображениям конфиденциальности", - завершили там.
Раньше мы писали об украинских беженцах, которым грозит депортация. Все из-за усиления миграционной политики.
Так, семье из Харькова, которая два года проживает в Женеве, грозит депортация в Литву. В последней они провели всего около двадцати дней. Подробности — в материале ТСН.ua.