Украинская беженка рассказала об условиях для переселенцев в Швейцарии: как получить жилье

Беженцы / © Getty Images

Реклама

Украинская беженка Валерия, которая нашла приют в Швейцарии, поделилась своими наблюдениями и необычным опытом жизни в этой стране. Свои впечатления и фрагменты повседневного быта она опубликовала в собственном блоге.

Об этом пишет Фокус.

Девушка, которая раньше не представляла своей жизни вне большого города, сейчас живет в небольшом швейцарском городке с населением около 3000 человек, расположенном среди холмов. «Природа очень похожа на Карпаты и Прикарпатье», — отмечает Валерия. Она описывает город как «старый, вайбовый», с типичной инфраструктурой: церковь, администрация, несколько магазинов и даже стоянка для собак.

Реклама

Спокойный ритм и ценности швейцарцев

Валерия рассказывает о стиле жизни швейцарцев, которые, по ее словам, «очень ценят свою семью, природу, отдых и тихий вайб». Она отмечает, что местный ритм идеально подходит для интровертов: прогулки на велосипеде, чтение, выпекание пирогов. Хотя раньше такой образ жизни казался ей «каторгой», теперь она его приняла и полюбила.

Условия для беженцев: жилье и поддержка

Украинка подтверждает, что Швейцария предлагает хорошие условия для беженцев. На начальном этапе приходится жить в лагерях, где, по ее словам, случаются определенные сложности (в частности, шум и проблемы поведения некоторых жителей). Однако она отмечает: «Швейцария никогда не оставит вас голодными».

Реклама

Со временем, особенно если подождать, беженцам могут предоставить жилье — как правило, комнату, если семья не является многодетной.

Неожиданный «шопинг»: находки на свалках

Одним из самых необычных и интересных открытий Валерии стала возможность найти полезные вещи, мебель или даже бытовую технику, посетив… свалку.

«Можно пойти на свалку», чтобы найти интересные вещи, — делится она. Кроме того, много интересного можно найти в местных секонд-хендах.

Реклама

Валерия пока называет Швейцарию «невероятной страной для жизни», но добавляет, что окончательно впечатления сформируются после того, как она найдет работу и проживет здесь долгое время. По ее оценкам, для трудоустройства понадобится минимум год на изучение немецкого языка на достаточном уровне.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Германии в десять раз выросло количество украинцев, которые ищут защиты в этой стране после отмены на Родине запрета на выезд для мужчин в возрасте 18-22 года.