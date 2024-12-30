Украинская делегация провела переговоры в Дамаске: какую помощь получит Сирия

Украинская делегация обсудила вопросы стабилизации ситуации в Сирии после лет диктаторского правления, а также восстановления безопасности и нормальной жизни для сирийского народа.

По поручению руководства Украины министр иностранных дел Андрей Сибига и министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль совершили официальный визит в Дамаск.

О подробностях встречи рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

В ходе встреч с сирийской администрацией, лидером Ахмедом аш-Шараа и местными министрами украинская делегация обсудила вопросы стабилизации ситуации в Сирии после лет диктаторского правления, а также восстановления безопасности и нормальной жизни для сирийского народа.

По словам президента, уже завтра Сирия получит первые 500 тонн украинской пшеничной муки. Это лишь начало поставок, направленных на укрепление взаимовыгодного сотрудничества в экономической и других сферах.

"Мы ценим шанс помочь Сирии восстановить стабильность и готовы развивать долгосрочные, стратегические отношения", — подчеркнул Зеленский.

Ожидается, что министры представят отчет о результатах визита после возвращения в Украину.

Напомним, что Украина и Сирия установили первые дипломатические отношения в 1992 году. Однако в 2022 году тогдашние власти Сирии признали "независимость" "ДНР" и "ЛНР", что привело к разрыву дипотношений с Украиной.