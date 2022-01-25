Украинская диаспора в Австралии провела акцию в поддержку Украины

Мероприятие провели в рамках международной кампании "Скажи Украине ДА" и "Скажи Путину НЕТ".
Украинская диаспора и представители Посольства Украины в Австралии провели акцию в поддержку Украины в рамках международной кампании.
Об этом Посольство Украины в Австралии сообщило в Facebook.
Акция прошла на территории Украинского Православного Центра в городе Канберра.
Мероприятие провели в рамках международной кампании "Скажи Украине ДА /Say YES to Ukraine" и "Скажи Путину НЕТ /Say NO to Putin".
Следует отметить, что акцию в поддержку нашей страны 20 января инициировал Всемирный конгресс украинцев (СКУ) по случаю Дня Соборности Украины. Организация призвала международное сообщество присоединиться к кампании в поддержку Украины #StandWithUkraine ("Поддержи Украину") и #StopPutinNOW ("Останови Путина сейчас").
Напомним, владелец земельных паев в Кировоградской области обратился в НАТО, чтобы Альянс бесплатно принял его землю и обустроил там свою военную базу.
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