Украинская диаспора в Австралии провела акцию в поддержку Украины

Мероприятие провели в рамках международной кампании "Скажи Украине ДА" и "Скажи Путину НЕТ".

Украинская диаспора и представители Посольства Украины в Австралии провели акцию в поддержку Украины в рамках международной кампании.

Об этом Посольство Украины в Австралии сообщило в Facebook.

Акция прошла на территории Украинского Православного Центра в городе Канберра.

Мероприятие провели в рамках международной кампании "Скажи Украине ДА /Say YES to Ukraine" и "Скажи Путину НЕТ /Say NO to Putin".

Следует отметить, что акцию в поддержку нашей страны 20 января инициировал Всемирный конгресс украинцев (СКУ) по случаю Дня Соборности Украины. Организация призвала международное сообщество присоединиться к кампании в поддержку Украины #StandWithUkraine ("Поддержи Украину") и #StopPutinNOW ("Останови Путина сейчас").

