Украинская диаспора в Румынии передала Украине более 700 тонн гуманитарной помощи

Часть гумпомощи поехала непосредственно в города, постоянно находящиеся под обстрелами.

Филиалы Союза украинцев Румынии (СУР) отправили в Украину пять гуманитарных конвоев, состоявших из 36 грузовиков.

Об этом сообщил Филиал Союза украинцев Румынии в Фейсбуке.

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Отмечается, что помощь была доставлена в Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую и Черновицкую области, откуда была перераспределена беженцам из Центральной и Восточной Украины, а также отправлена в города, находящиеся под обстрелами российских войск.

"В общей сложности в Украину уже было отправлено более 700 тонн продуктов первой необходимости, собранных в помещениях Союза украинцев Румынии. Вся гуманитарная помощь была перевезена на грузовиках членов СУР или волонтеров или доноров и передана представителям украинской местной власти на пунктах пропуска румынско-украинской границы Сирет-Порубне, Сигету-Мармацией-Солотвино, Халмеу-Дяково", — сообщили в СУР.

Кроме того, представители СУР находятся на пунктах пропуска, расположенных на границе с Украиной, и оказывают всю необходимую поддержку. Их можно узнать по бейджам с надписью и логотипом СУР.

Союз украинцев Румынии поблагодарил всех субъектов предпринимательской деятельности, неправительственные организации и волонтеров, которые присоединились и внесли свой вклад в успешную доставку пяти гуманитарных грузов для беженцев, находящихся как на румынско-украинской границе, так и в западных областях Украины.

Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Союз Украинцев Румынии

Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Союз Украинцев Румынии

Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Союз Украинцев Румынии

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