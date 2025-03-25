Украинская фура из Волыни остановила движение поездов и авто в Словакии

Renault Magnum с 20-футовым контейнером попытался проехать под путепроводом, несмотря на запретный знак ограничения высоты — 3,4 метра.

В Словакии грузовик из Украины, перевозивший негабаритный контейнер, повредил железнодорожный путепровод и на время остановил движение поездов и транспорта. Инцидент произошел вблизи города Нижний Грабовец на трассе II/554.

По сообщению полиции Пряшевского края, магистральный тягач Renault Magnum с 20-футовым контейнером попытался проехать под путепроводом, несмотря на запретный знак ограничения высоты — 3,4 метра. Сам тягач прошел с пробоиной в крыше и деформациями шасси, однако контейнер не вписался в габарит и ударился о бетонную плиту.

Удар был настолько сильным, что полуприцеп сорвал с седла и отбросил назад. Контейнер получил серьезные повреждения, а сама бетонная конструкция путепровода сместилась на несколько сантиметров. В результате столкновения искривило рельсы на мосту, что сделало дальнейшее движение поездов невозможным.

Движение автомобилей под путепроводом, а также железнодорожного транспорта было временно приостановлено.

Тест на алкоголь и наркотики у водителя показал отрицательный результат. По предварительным выводам полиции, он проявил "крайнюю рассеянность" и проигнорировал дорожный знак. Сейчас решается вопрос о его ответственности и возможных штрафах.

Хотя в сообщении полиции государственная регистрация транспортного средства не указана, задний номер фуры на опубликованном фото отчетливо виден — она зарегистрирована в Волынской области.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области произошло жуткое ДТП, во время которого погибли четыре человека. Правоохранители устанавливают все причины аварии.