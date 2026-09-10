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Украинская модель оказалась в самолете, разбившемся в Венесуэле: София Комар выжила
По предварительным данным, все пассажиры самолета выжили, однако получили травмы, а власти пока не раскрывают подробностей об их состоянии.
В Венесуэле потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого находилась украинская модель София Комар. Воздушное судно с опознавательными знаками YV2199 разбилось в воскресенье, 6 сентября, в Сьюдад-Боливаре после вылета с территории национального парка Канайма.
Об авиакатастрофе сообщило венесуэльское издание El Pitazo, сославшись на предварительный отчет военных органов и управления гражданской защиты штата Боливар.
Согласно обнародованному списку пассажиров, помимо украинской модели Софии Комар, в самолете находились венесуэльские предприниматели Доминго Арнальдо Амаро Чакон и Гильермо Альфредо Амаро Чакон, а также Рауль Фрагоса и Майкл Брэдли.
Самолет пилотировали Эрнесто Маседа и Хосе Гонсалес.
По данным спасательных служб, пассажиры выжили, но получили ранения. При этом венесуэльские власти пока не сообщили, в какие именно медицинские учреждения их доставили и насколько серьезны полученные травмы.
Обстоятельства аварии в настоящее время выясняются. Власти Венесуэлы начали расследование причин крушения самолета.
Самолет направлялся в Каракас
Как сообщил источник El Pitazo, самолет прибыл в Сьюдад-Боливар для дозаправки, после чего должен был продолжить полет в Каракас. На фотографиях, обнародованных Службой гражданской защиты, видно, что воздушное судно получило значительные повреждения и частично обгорело в нижней части.
Предположительно, самолет связан с компанией Inversiones Coinpro, зарегистрированной в штате Португеса и занимающейся агропромышленным сектором.
В то же время источники издания утверждают, что самолёт YV2199 регулярно использовался для полётов к туристическим объектам в западной части национального парка Канайма. Один из местных жителей рассказал журналистам, что самолет «в предыдущие годы часто летал сюда».
София Комар отдыхала в Канайме более пяти дней
Украинская модель София Комар, которую El Pitazo называет супермоделью, появившейся на страницах журнала Elle, перед аварией отдыхала в национальном парке Канайма вместе с другими пассажирами.
Журналисты издания сопоставили фотографии Комар из её социальных сетей с данными источников в Канайме и пришли к выводу, что группа провела в этом районе более пяти дней.
Само пребывание в Канайме модель описывала в своих социальных сетях. В одном из постов она назвала эту местность «очень красивым местом для прогулок».
По данным источников El Pitazo, группа остановилась в Waka Wená — одном из самых дорогих и роскошных кемпингов в западной части парка.
Стоимость отдыха достигала нескольких тысяч евро
Издание отмечает, что в сентябре Waka Wená предлагает два пакета отдыха для пар. Вариант с четверга по воскресенье стоит 3468 евро, а пакет с воскресенья по четверг — 4130 евро. В стоимость входят проживание, экскурсии и трансфер.
Учитывая продолжительность пребывания туристической группы, журналисты предполагают, что она могла приобрести два пакета, рассчитанных на пребывание в течение всей недели.
Канайма — один из самых известных природных районов Венесуэлы и входит в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Среди пассажиров были фигуранты расследования
Особое внимание El Pitazo уделяет братьям Амаро Чакон, которые находились на борту самолета. По данным издания, они фигурируют в расследовании, связанном с судебным делом в Испании вокруг бывшего премьер-министра страны Хосе Луиса Родригеса Сапатеро.
В рамках расследовательского цикла журналисты El Pitazo изучали связи братьев Амаро с коммерческими компаниями, финансовыми операциями и бизнесом в нефтяной, золотодобывающей и аграрной сферах.
Согласно документам, проанализированным изданием, эта сеть могла охватывать Венесуэлу, Швейцарию, Францию, США, Панаму и Испанию.
Братья Амаро Чакон также упоминались в отчетах испанского Управления по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями (Udef). В материалах дела говорится о возможном выводе миллионов евро посредством увеличения уставного капитала компаний, связанных с братьями. Часть средств, по данным расследования, могла оказаться в структурах, связанных с окружением Родригеса Сапатеро.
В то же время El Pitazo отмечает, что в ходе подготовки материала журналисты пытались получить комментарии от фигурантов по поводу обвинений и документов, но ответов не получили.
В настоящее время главной задачей венесуэльских правоохранительных органов остаётся установление причин падения YV2199 и обстоятельств, при которых самолёт потерпел крушение после вылета из Канаймы.
Напомним, что в международном аэропорту Майами (США) грузовой самолет во время аварии едва не врезался в парковку, где стояли десятки новых беспилотных электромобилей Tesla Cybercab.