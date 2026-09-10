Украинская модель оказалась в самолете, разбившемся в Венесуэле: София Комар выжила

Авиакатастрофа в Венесуэле

Реклама

В Венесуэле потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого находилась украинская модель София Комар. Воздушное судно с опознавательными знаками YV2199 разбилось в воскресенье, 6 сентября, в Сьюдад-Боливаре после вылета с территории национального парка Канайма.

Об авиакатастрофе сообщило венесуэльское издание El Pitazo, сославшись на предварительный отчет военных органов и управления гражданской защиты штата Боливар.

Реклама

Согласно обнародованному списку пассажиров, помимо украинской модели Софии Комар, в самолете находились венесуэльские предприниматели Доминго Арнальдо Амаро Чакон и Гильермо Альфредо Амаро Чакон, а также Рауль Фрагоса и Майкл Брэдли.

Реклама

Самолет пилотировали Эрнесто Маседа и Хосе Гонсалес.

По данным спасательных служб, пассажиры выжили, но получили ранения. При этом венесуэльские власти пока не сообщили, в какие именно медицинские учреждения их доставили и насколько серьезны полученные травмы.

Обстоятельства аварии в настоящее время выясняются. Власти Венесуэлы начали расследование причин крушения самолета.

Самолет направлялся в Каракас

Как сообщил источник El Pitazo, самолет прибыл в Сьюдад-Боливар для дозаправки, после чего должен был продолжить полет в Каракас. На фотографиях, обнародованных Службой гражданской защиты, видно, что воздушное судно получило значительные повреждения и частично обгорело в нижней части.

Реклама

Место падения самолета

Предположительно, самолет связан с компанией Inversiones Coinpro, зарегистрированной в штате Португеса и занимающейся агропромышленным сектором.

В то же время источники издания утверждают, что самолёт YV2199 регулярно использовался для полётов к туристическим объектам в западной части национального парка Канайма. Один из местных жителей рассказал журналистам, что самолет «в предыдущие годы часто летал сюда».

София Комар отдыхала в Канайме более пяти дней

Украинская модель София Комар, которую El Pitazo называет супермоделью, появившейся на страницах журнала Elle, перед аварией отдыхала в национальном парке Канайма вместе с другими пассажирами.

Журналисты издания сопоставили фотографии Комар из её социальных сетей с данными источников в Канайме и пришли к выводу, что группа провела в этом районе более пяти дней.

Реклама

София Комар

Само пребывание в Канайме модель описывала в своих социальных сетях. В одном из постов она назвала эту местность «очень красивым местом для прогулок».

По данным источников El Pitazo, группа остановилась в Waka Wená — одном из самых дорогих и роскошных кемпингов в западной части парка.

Стоимость отдыха достигала нескольких тысяч евро

Издание отмечает, что в сентябре Waka Wená предлагает два пакета отдыха для пар. Вариант с четверга по воскресенье стоит 3468 евро, а пакет с воскресенья по четверг — 4130 евро. В стоимость входят проживание, экскурсии и трансфер.

Учитывая продолжительность пребывания туристической группы, журналисты предполагают, что она могла приобрести два пакета, рассчитанных на пребывание в течение всей недели.

Канайма — один из самых известных природных районов Венесуэлы и входит в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Среди пассажиров были фигуранты расследования

Особое внимание El Pitazo уделяет братьям Амаро Чакон, которые находились на борту самолета. По данным издания, они фигурируют в расследовании, связанном с судебным делом в Испании вокруг бывшего премьер-министра страны Хосе Луиса Родригеса Сапатеро.

В рамках расследовательского цикла журналисты El Pitazo изучали связи братьев Амаро с коммерческими компаниями, финансовыми операциями и бизнесом в нефтяной, золотодобывающей и аграрной сферах.

Согласно документам, проанализированным изданием, эта сеть могла охватывать Венесуэлу, Швейцарию, Францию, США, Панаму и Испанию.

Братья Амаро Чакон также упоминались в отчетах испанского Управления по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями (Udef). В материалах дела говорится о возможном выводе миллионов евро посредством увеличения уставного капитала компаний, связанных с братьями. Часть средств, по данным расследования, могла оказаться в структурах, связанных с окружением Родригеса Сапатеро.

В то же время El Pitazo отмечает, что в ходе подготовки материала журналисты пытались получить комментарии от фигурантов по поводу обвинений и документов, но ответов не получили.

В настоящее время главной задачей венесуэльских правоохранительных органов остаётся установление причин падения YV2199 и обстоятельств, при которых самолёт потерпел крушение после вылета из Канаймы.

Напомним, что в международном аэропорту Майами (США) грузовой самолет во время аварии едва не врезался в парковку, где стояли десятки новых беспилотных электромобилей Tesla Cybercab.

Новости партнеров

Новости партнеров