Украинская омбудсмен заявляет, что Саакашвили нужно срочно госпитализировать

Экспрезидент Грузии Саакашвили голодает уже больше месяца – 34-й день.

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова встретилась с матерью политика Михеила Саакашвили, а также с его украинским адвокатом Евгением Грушовцем и народным депутатом Украины Елизаветой Ясько. Украинская омбудсменко заявляет, что состояние здоровья Саакашвили ежедневно ухудшается, и поэтому его нужно срочно госпитализировать.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, семья задержанного политика обеспокоена состоянием здоровья сына, который голодает 34-й день подряд и потерял 20 килограммов веса. "Мать опасается, что длительное голодание может привести к необратимым последствиям для жизни и здоровья Михеила", — отметила Денисова.

Также омбудсмен сообщила, что сегодня, 3 ноября, были сделаны все возможные тесты, позволяющие определить объективное состояние здоровья Михеила. Ранее врачи не могли взять анализы из-за скачков давления и смены пульса экспрезидента Грузии.

"Призываю руководство Грузии безотлагательно отреагировать на ухудшение состояния здоровья Михеила Саакашвили и предоставить ему возможность получить профессиональную медицинскую поддержку в лечебном учреждении. В очередной раз подчеркиваю, что непредоставление медицинской помощи противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", — заявил он. Денисова.

Людмила Денисова призывает иностранные государства и международные организации осудить действия должностных лиц Республики Грузия, которые, по ее словам, нарушают права гражданина Украины Михеила Саакашвили. Она просит, чтобы они добивались от грузинских властей восстановить его права на оказание медицинской помощи.

Напомним, Михеила Саакашвили задержали 1 октября 2021 грузинские правоохранители. До этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил экспрезидента, что по возвращении он попадет в тюрьму. После задержания политик объявил голодовку.

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