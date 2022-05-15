Украинская победа на Евровидении — поздравления от лидеров ЕС и Британии, комментарии победителей после триумфа: главные события ночи 15 мая

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Пять главных событий ночи 15 мая:
- Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania покорила публику "Евровидение-2022". Читать дальше –>
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что на следующий год Украина будет принимать музыкальный конкурс в отстроенном Мариуполе. Читать дальше –>
- С победой на "Евровидении-2022" украинскую группу Kalush Orchestra поздравили президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Европарламента Роберта Мецола. Читать дальше –>
- Первое место на международном конкурсе "Евровидение-2022" группы Kalush Orchestra вызвало немалый резонанс, в том числе среди представителей украинской власти. Читать дальше –>
- Победитель "Евровидения-2022", украинская группа Kalush Orchestra дала первую пресс-конференцию после завершения грандфинала. Читать дальше –>
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