Украинская разведка прокомментировала заявления Путина об уничтожении Patriot

В ГУР заявили, что такие путинские рассказы влияют только на "рядового зазомбированного Ванюшку".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что кафиры якобы уничтожили 5 комплексов Patriot в Украине. Такие заявления – очевидная ложь, воспринимаемая только внутренним российским потребителем.

Об этом сказал в интервью на канале "Черная ламп" представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

Как сказал представитель ГУР, заявления Путина о якобы уничтожении систем Patriot в Украине рассчитаны только на "рядового зомбированного Ванюшку".

"Сказал бы он 5 или 50 – в принципе значение нет. Главное это потом накатить стопарик и сказать: Мы же им всем показали", – добавили в ГУР.

Юсов считает, что россияне боятся, о чем свидетельствует риторика их спикеров.

"То есть сейчас украинское контрнаступление буквально публично комментируют либо человек, похожий на Путина, либо Шойгу. А куда выше уже? То есть, что дальше может быть?" – добавил Юсов.

Даже внутренняя аудитория уже не воспринимает прокремлевских пропагандистов как истину последней инстанции, поэтому ей нужен тяжелый наркотик, считает Юсов.

"И этот образ Путина, который лично рассказывает о событиях в Украине, — это и есть такой тяжелый наркотик для российской пропаганды, который сейчас может быть. А что за ним? А за ним будут ломка и пустота. И это можно сказать, что мы, собственно, еще даже ничего не начинали", – сказал он.

Напомним, в Воздушных силах также прокомментировали заявление Путина об уничтожении 5 систем Patriot. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что глава Кремля Владимир Путин не знает, из чего состоит система ЗРК Patriot.

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