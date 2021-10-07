Украинская разведка рассказала, как спецслужбы РФ пытались сорвать эвакуацию сограждан из Афганистана

К срыву эвакуации были привлечены некоторые СМИ страны-агрессора.

Российские спецслужбы пытались помешать эвакуации граждан Украины из Афганистана. В частности, по приказу спецслужб СМИ РФ провели специальную информационную операцию, сообщая о том, что эвакуации украинцев не будет, и что государство бросило своих граждан.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"По приказу спецслужб российские СМИ провели специальную информационную операцию. Они сообщали о том, что эвакуации украинцев не будет и что государство бросило своих граждан на произвол судьбы. Несмотря на опасность, которая ожидала воинов еще и со стороны спецслужб страны-агрессора, украинские разведчики провели блестящую операцию ", — рассказал сотрудник военной разведки Украины, который был одним из непосредственных участников операции по спасению украинцев из Афганистана.

По его словам, эвакуированным украинцам неоднократно поступали предложения выехать в Россию в обмен на заявления, что мол государство "покинуло их на верную гибель".

"Однако вскоре видео героической и высокопрофессиональной работы украинских разведчиков транслировалось в эфире ведущих мировых телеканалов и еще раз подтвердило фейковость российской пропаганды", — говорится в сообщении.

Напомним

24 августа в "Борисполе" приземлился самолет из Афганистана, отправлен для эвакуации украинских граждан и членов их семей. Вернулись — 30 граждан Украины и члены их семей, 9 человек право на постоянное проживание в Украине, 18 человек по запросу Ватикана, 2 человека по запросу Канады. Всего на борту находилось 96 человек.

отправлен для эвакуации украинских граждан и членов их семей. Вернулись — 30 граждан Украины и члены их семей, 9 человек право на постоянное проживание в Украине, 18 человек по запросу Ватикана, 2 человека по запросу Канады. Всего на борту находилось 96 человек. В августе после захвата власти в Афганистане боевиками группировки "Талибан" США и европейские страны начали эвакуацию своих граждан. Украина эвакуировала из Афганистана 700 человек и вошла в рейтинг государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных.

Эвакуация из Афганистана: планируются дополнительные рейсы, чтобы доставить 159 граждан в Украину

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