Украинская разведка узнала, что поставляет Китай России для войны в Украине

Китай поставляет России средства для войны / © Reuters

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Китай поставляет России спецхимию, прах и станки на 20 военных ее заводов.

Об этом заявил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко в интервью Укринформу, которое выйдет в ближайшее время, говорится на сайте СЗРУ.

По его информации, КНР поставляет станки, спецхимию, порох и компоненты именно на предприятия военного назначения и тому подтверждение.

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«У нас есть подтвержденные данные по 20 российским заводам», — сказал Иващенко.

Более того, по его словам, в период 2024-2025 годов разведка зафиксировала по меньшей мере 5 фактов авиационного сотрудничества с КНР, а именно оборудование, запчасти и документацию. В 6 случаях происходили большие поставки спецхимии.

Олег Иващенко также рассказал, что к началу 2025 года 80% критической электроники для российских дронов — китайского происхождения.

Напомним, Европа ищет поддержки у Китая. Из-за позиции президента США Дональда Трампа по отношению к Украине и всей Европе канцлер Германии Фридрих Мерц предложил Си Цзиньпину поддержать усилия ЕС по мирному урегулированию войны в Украине.

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