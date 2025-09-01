"Украинская тема" на саммите ШОС: Кремль похвастался договоренностями

Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава Китая Си Цзиньпин разговаривают перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) / © Associated Press

Совет глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 1 сентября не упомянул Украину в своей итоговой декларации.

Однако помощник российского диктатора Путина Юрий Ушаков похвастался, что якобы «украинская тема обсуждалась в кулуарах саммита ШОС». Об этом передают российские пропагандистские СМИ.

По его словам, Путин в кулуарах саммита ШОС обсуждал со многими участниками саммита договоренности по итогам саммита с Трампом на Аляске.

Помощник диктатора добавил, что Путин и Трамп на Аляске договорились, «как действовать дальше» относительно войны в Украине. Президент США и диктатор РФ якобы достигли договоренностей по развитию того, что было наработано спецпредставителем Трампа Уиткоффом.

Как добавляет «Радио Свобода», на полях саммита Путин обсуждал войну в Украине с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Эрдоганом. И Моди, и Эрдоган перед поездкой на саммит в Китай имели телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы высоко ценим усилия Китая, Индии, других наших стратегических партнеров, призванные способствовать урегулированию украинского кризиса (это китайское название полномасштабной войны, которую РФ ведет против Украины — ред.). Отмечу, что понимание, достигнутое на недавней российско-американской встрече на Аляске, надеюсь, также идет в этом направлении, открывая дорогу к миру в Украине», — цинично заявил российский диктатор Путин.

Напомним, что Путин прилетел в Китай на саммит ШОС (Шанхайской организации сотрудничества). Там он сделал циничное заявление о пути к миру в Украине.