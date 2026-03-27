Украинские дроны вместо ракет: изменится ли спрос на оружие на Ближнем Востоке

Украинские дроны-перехватчики изменят спрос на ракеты к Patriot

Украинские технологии способны существенно изменить ситуацию не только на отечественном фронте, но и на Ближнем Востоке . Наши разработчики готовы предоставить дешевые решения для сбивания иранских ударных беспилотников, что позволит союзникам сохранить очень дорогие ракеты для западных систем ПВО.

Об этом рассказал военный обозреватель Иван Тимочко в комментарии "24 Каналу".

Как сэкономить миллионы долларов

Страны Ближнего Востока вынуждены тратить ракеты в системы Patriot, стоимость которых составляет по несколько миллионов долларов за штуку, чтобы сбивать относительно дешевые иранские ударные беспилотники. Тимочко отмечает, что у Украины уже есть колоссальный успешный опыт борьбы с такими дронами и готова им поделиться.

По его словам, отечественные антидроновые системы значительно дешевле и не менее эффективны. Их снабжение позволит существенно снизить потребность ближневосточных партнеров в дорогих американских ракетах, которые они сейчас фактически тратят на воздушные цели более низкого уровня.

«Уже были оценки, что на Ближнем Востоке запускали по пять ракет из Patriot по иранским Шахедам. А здесь поступает наша дешевая и эффективная антидроновая система. Понятно, что потребность такого количества ракет на Ближнем Востоке снизится», — отмечает эксперт.

Шантаж вместо реальной угрозы

На фоне происходящего в мировых медиа периодически появляется информация о том, что Соединенные Штаты Америки якобы могут перенаправить предназначенное для ВСУ оружие на Ближний Восток. Однако эксперт успокаивает, что американская армия использует в этом регионе преимущественно ракетное вооружение, которое украинские защитники и так не получают.

Тимочко считает, что постоянные намеки Вашингтона о возможном перенаправлении военной помощи являются лишь очередной попыткой запугивания. По его мнению, Дональд Трамп регулярно использует такой метод политического давления на Украину, чтобы склонить Киев к уступкам, однако реальной угрозы для поставок критически важного оружия нет.

Снабжение оружия и программа PURL

Несмотря на активные боевые действия на Ближнем Востоке, Украина продолжает стабильно получать жизненно необходимое американское вооружение. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ответил на слухи об остановке программы PURL, категорически заверив, что европейские партнеры и дальше оплачивают военную технику для ВСУ.

В ходе презентации ежегодного отчета генсек подчеркнул, что именно благодаря этой инициативе удается надежно защищать украинское небо от вражеских атак. С момента старта программы Украина получила около 75% всех необходимых ракет для батарей Patriot, а также программа покрыла 90% перехватчиков других систем противовоздушной обороны.

Эту информацию подтверждает и посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук, которая подчеркивает, что украинская сторона пока не фиксирует сбои или задержки в передаче вооружения. По ее словам, обострение ситуации на Ближнем Востоке никоим образом не повлияло на военную помощь, осуществляемую на средства союзников.

Дипломатка обратила внимание на то, что критически важным фактором для бесперебойных поставок остаются своевременные финансовые взносы от государств-партнеров. Сейчас у союзников два эффективных пути защитить украинское небо от российского террора: через финансирование инициативы PURL или путем прямого предоставления ракет-перехватчиков из собственных военных складов.