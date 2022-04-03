Украинские артисты отказываются работать с дирижером Оксаной Лынив

Сама Лынив официально заявила, что готова сотрудничать с россиянами, а для этого российским артистам достаточно лишь написать заявление об осуждении войны.

Музыкальный директор Teatro Comunale Bologna (Италия) украинская дирижер Оксана Лынив готовит премьеру оперы Петра Чайковского «Иоланта» на русском языке с участием российских исполнителей и музыкантов.

Поэтому Культурная платформа Ковчег "Украина" заявила, что прекращает любое сотрудничество с Лынив.

"Мы шокированы тем фактом, что 7-9 апреля в Teatro Comunale Bologna его музыкальная директор украинская дирижерка Оксана Лынив готовит премьеру оперы Петра Чайковского "Иоланта" на русском языке при участии российских исполнителей и музыкантов. Украинские солисты и композиторы уже отказались от такой сотрудничества. Впрочем, сама госпожа Лынив официально заявила, что готова сотрудничать с россиянами, а для этого российским артистам достаточно лишь написать заявление об осуждении войны", — написано в заявлении художников.

По их словам, украинская дирижерша Оксана Лынив на своей странице в социальной сети умалчивает факт своего неоднократного сотрудничества с российскими исполнителями, и переводит все внимание только на дискуссию о целесообразности использования российской классической музыки (что, безусловно, заслуживает большого общенационального обсуждения). Кроме того, она искажает содержание общего обращения культурного сообщества Украины, где четко указано о недопустимости сотрудничества с россиянами, и прикрывается "официальным" заявлением государства как камуфляжем для оправдания своей "адвокатуры дьявола".

"В то время как Министерство культуры и информационной политики Украины и Ukrainian Institute — Украинский институт вместе со всем украинским культурным сообществом призывает все культурные институции мира прекратить любое сотрудничество с россиянами, объясняет почему не существует "хороших русских" (...) в то время, как беспрецедентную реакцию на призыв отменить русскую культуру выразили десятки институтов, годами сотрудничавших с Россией, – и мы искренне восхищаемся их принципиальностью и выражаем глубокую признательность многим польским оркестрам и филармониям и отказались от сотрудничества с российскими артистами, а сами украинцы идут на откровенное сотрудничество с врагом и тем самым реабилитируют россиян в глазах и так очень лояльного к ним Западного мира", — добавляет "Ковчег Украина".

Напомним, отвести войска от Украины – Россию, а мировых лидеров – к помощи в установлении мира – призвали украинские художники и ученые. Заявление было опубликовано в Министерстве культуры и информационной политики. Под ней уже поставили более сотни подписей.

Среди них – художники Иван Марчук и Анатолий Криволап, режиссеры Наталья Ворожбит и Андрей Жолдак, писатель Сергей Жадан, актриса Ирма Витовская, дирижер Оксана Лынив, кинорежиссеры Олег Сенцов и Сергей Лозница. Сбор подписей продолжается. В заявлении просят – всех мировых лидеров срочно сделать все зависящее, чтобы Украина и украинцы были в покое.