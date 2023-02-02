"Украинские бандеровцы" на Leopard и "нацистская агрессия" Запада против РФ: какой бред выдал Путин в Волгограде

Во время выступления Путин заявил, что у России много друзей в мире, а также то, что она выиграет войну в Украине.

Российский президент-диктатор Владимир Путин во время визита в Волгоград выступил на церемонии празднования 80-летия победы в Сталинградской битве и издал очередной бред. В частности, глава Кремля заявил о "бандеровцах" в Украине, которые будут воевать на немецких танках Leopard.

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Основные цинические заявления Путина:

Российский президент снова прибег к ядерным угрозам. Путин цинично заявил, "мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится".

Путин цинично заявил, "мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится". Главе Кремля выживается, что у России много друзей в мире. Вероятно, имея в виду африканские государства и террористические группировки.

Вероятно, имея в виду африканские государства и террористические группировки. Также Путин издал очередную майку, комментируя поставки Украине боевых танков Leopard. Он заявил, что России "вновь угрожают немецкими танками", на которых будут воевать "последователи Гитлера, бандеровцы". "Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками "Леопард", на борту которых кресты. И снова собираются воевать с Россией в Украине руками последователей Гитлера, руками бандеровцев", — сказал диктатор.

Он заявил, что России "вновь угрожают немецкими танками", на которых будут воевать "последователи Гитлера, бандеровцы". "Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками "Леопард", на борту которых кресты. И снова собираются воевать с Россией в Украине руками последователей Гитлера, руками бандеровцев", — сказал диктатор. Конечно, Путин не мог не вспомнить Запад, где он видит "возрождение нацизма" , угрожающее территориальной целостности России. Президент РФ заявил, что "идеология нацизма в своем современном образе создает прямые угрозы безопасности нашей страны. Мы снова вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада".

, угрожающее территориальной целостности России. Президент РФ заявил, что "идеология нацизма в своем современном образе создает прямые угрозы безопасности нашей страны. Мы снова вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада". Как ни странно, но Путин верит в победу России. Он заявил, что русский народ – это "победный народ". "Для тех, кто нам грозит, непонятна простая истина: мы с молоком матери впитали традиции нашего народа, поколение победителей. Готовность ради правды идти до конца и делать невозможное – была и есть в крови многонационального народа РФ. Россия уверена в себе, своей правоте и победе", — сказал Путин.

Напомним, что в российском городе Волгоград перед приездом Путина баннерами закрыли разрушенные здания, выловили всех бездомных собак, а местного губернатора отправили на карантин.

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