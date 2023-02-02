"Украинские бандеровцы" на Leopard и "нацистская агрессия" Запада против РФ: какой бред выдал Путин в Волгограде

Во время выступления Путин заявил, что у России много друзей в мире, а также то, что она выиграет войну в Украине.
Российский президент-диктатор Владимир Путин во время визита в Волгоград выступил на церемонии празднования 80-летия победы в Сталинградской битве и издал очередной бред. В частности, глава Кремля заявил о "бандеровцах" в Украине, которые будут воевать на немецких танках Leopard.
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Основные цинические заявления Путина:
- Российский президент снова прибег к ядерным угрозам. Путин цинично заявил, "мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится".
- Главе Кремля выживается, что у России много друзей в мире. Вероятно, имея в виду африканские государства и террористические группировки.
- Также Путин издал очередную майку, комментируя поставки Украине боевых танков Leopard. Он заявил, что России "вновь угрожают немецкими танками", на которых будут воевать "последователи Гитлера, бандеровцы". "Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками "Леопард", на борту которых кресты. И снова собираются воевать с Россией в Украине руками последователей Гитлера, руками бандеровцев", — сказал диктатор.
- Конечно, Путин не мог не вспомнить Запад, где он видит "возрождение нацизма", угрожающее территориальной целостности России. Президент РФ заявил, что "идеология нацизма в своем современном образе создает прямые угрозы безопасности нашей страны. Мы снова вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада".
- Как ни странно, но Путин верит в победу России. Он заявил, что русский народ – это "победный народ". "Для тех, кто нам грозит, непонятна простая истина: мы с молоком матери впитали традиции нашего народа, поколение победителей. Готовность ради правды идти до конца и делать невозможное – была и есть в крови многонационального народа РФ. Россия уверена в себе, своей правоте и победе", — сказал Путин.
Напомним, что в российском городе Волгоград перед приездом Путина баннерами закрыли разрушенные здания, выловили всех бездомных собак, а местного губернатора отправили на карантин.
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