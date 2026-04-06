Украинские базы в Ливии и смерть генерала ГРУ: почему громкое расследование RFI исчезло с сайта

Андрей Аверьянов третий слева

Французское издание RFI удалило и извинилось за собственное расследование, в котором говорилось, что в результате удара украинских дронов по танкеру QENDIL в декабре прошлого года погиб генерал ГРУ Андрей Аверьянов.

В расследовании, опубликованном RFI на этой неделе, издание ссылалось на два ливийских источника, утверждавших, что генерал погиб во время нападения на российский танкер у побережья Ливии в прошлом декабре. Однако эти сообщения опровергаются визитом Аверьянова на Мадагаскар в конце декабря 2025 года.

Посольство России в Ливии в пресс-релизе, опубликованном на его странице в Facebook, заявило, что генерал Аверьянов на самом деле жив. По данным российских СМИ, в феврале 2026 года Аверьянов встретился в Москве с делегацией Мадагаскара.

«Поэтому содержимое этой статьи было удалено. Приносим извинения нашим читателям за эти ошибки», — отметили в издании.

Известный болгарский журналист и расследователь Bellingcat Христо Грозев сразу назвал эти данные «совершенно фейковой историей».

Также RFI писало, что Ливия договорилась с Украиной о размещении на своей территории около 200 украинских военных. Якобы Ливия предоставила Украине базы для атак на российские суда в Средиземном море. Украинская сторона эту информацию официально не комментировала.