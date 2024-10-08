Украинские беженцы хорошо интегрировались на рынке труда в ЕС: еврокомиссар шокировал цифрами

Много украинских беженцев хорошо интегрировались на рынке труда в странах Евросоюза. Так, из 4,3 млн украинцев сейчас работает 1,6 млн.

Об этом еврокомиссар по вопросам труда и социальной политики Николас Шмит рассказал в интервью "Радио Свобода Украина".

"Много украинцев хорошо интегрировались на рынке труда. Потому что тем, кто остается в ЕС, предложили возможность интегрироваться – немедленно найти работу. И многие из них это сделали. Сейчас более миллиона человек работают в разных секторах. В глобальном масштабе это сработало достаточно хорошо", – сообщил Шмит.

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Заметим, по статистике, в Литве трудоустроено 57% украинцев с временной защитой, в Дании – 53%, в Польше – 48%. Еврокомиссар объяснил, почему в этих странах такой высокий процент работающих украинцев.

"Возьмем, например, Литву. Литва признала дипломы врачей, медработников в сфере здравоохранения. Таким образом они являются одним из немногих государств-членов, признавших такие дипломы. Не все страны-члены сделали это, по крайней мере, не так быстро и регулярно. Другой момент – эффективность государственных служб занятости, как они помогают украинцам интегрироваться на рынке труда. Также – уход за ребенком, ведь большинство приехавших в ЕС украинцев часто являются женщинами с детьми. Они могут работать только если есть уход за детьми. И вот в Дании есть очень хорошо отлаженная система ухода за детьми. Поэтому я думаю, что это частично объясняет отличия на уровне интеграции рынка труда", – рассказал Шмит.

"Последняя цифра, которая у нас есть, это 1,6 миллиона украинцев, которые были интегрированы на разных рынках труда. Для сравнения, зарегистрированных по директиве о временной защите сейчас – 4,3 миллиона. Это данные за 24 сентября", – уточнил цифры еврокомиссар.

Он также проинформировал, что немногим более 300 тыс. украинцев зарегистрированы в странах ЕС как безработные. Это люди, которые хотели бы работать, но не нашли работу или возможности работать.

По мнению Шмита, в глобальном масштабе интеграция украинцев на рынок труда в ЕС является достаточно успешной.

К слову, в сентябре глава МИД Украины Андрей Сыбига призвал ЕС содействовать разработке программ для возвращения украинских беженцев домой.

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