Украинские беженцы массово покидают Польшу: их переманивает другая страна

Польша и Германия стали лидерами по количеству беженцев из Украины.

Сотни украинских беженцев покидают Польшу, впрочем, едут они домой, а в Германию. Страна предлагает украинцам бесплатные курсы изучения языка, высокую ежемесячную помощь и доступ на рынок труда.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

С августа 2022 более 410 тысяч украинцев получили устав временной защиты в Германии.

В то же время в соседнюю Румынию переехали 70 тыс. человек, а в Италию – 40 тыс. человек.

"Речь идет не о тех украинцах, которые выехали за границу за прошлый год. Это мигрируют внутри ЕС беженцы. Например, из Польши выехало 350 тыс. человек, из Чехии — почти 50 тыс. человек", — отмечается в сообщении.

Польша и Германия стали лидерами по количеству беженцев из Украины. Украинцы узнают о более привлекательных условиях жизни в Германии от своих близких и знакомых.

По данным исследования платформы EWL и Центра Восточноевропейских студий Варшавского университета, 43% беженцев именно по рекомендациям знакомых переехали в Германию.

Отмечается, что беженцев интересуют, прежде всего, социальные выплаты, а не зарплаты.

"Да, 42% украинцев переехали в Германию из-за более высоких выплат и только 27% из-за более высоких зарплат. 99% украинских беженцев проходят курс интеграции – дети учатся в местных школах, взрослые ходят на бесплатные курсы немецкого обучения. Работу нашли только 31% беженцев", — говорится в материале.

Какую помощь могут получить украинцы

Например, семья беженцев, состоящая из матери, двоих детей от 5 до 18 лет и взрослой женщины (бабушки) ежемесячно может получать выплату в размере 1700 евро.

Как отмечает директор по международному развитию EWL Group Михалина Селевич, директор по международному развитию, такими темпами, если война продолжится, а миграционные тенденции сохранятся, уже в следующем году украинцы будут самой большой группой иностранцев в Германии.

"Если война будет продолжаться, а нынешние миграционные тенденции сохранятся на таком же уровне, то уже в 2024 году граждане Украины могут стать самой большой группой иностранцев в Германии, которая характеризуется высокой профессиональной активностью", – объясняет Селевич.

Украинские беженцы в Польше

Польша в следующем году может не продлить выплаты украинским беженцам.

В следующем году Польша, скорее всего, сократит значительную часть помощи украинским беженцам на фоне конфликта с импортом зерна.

В Украине идет полномасштабная война, и российские войска продолжают атаки как на фронте, так и по мирным населенным пунктам. Поэтому ряд стран мира продолжает принимать украинских беженцев в 2023 году и пока ни одно государство не сообщало о прекращении этого.

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