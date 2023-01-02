Украинские беженцы могут остаться в Канаде на постоянной основе

В интервью телеканалу CBC премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинцы, приехавшие в Канаду по временной миграционной программе, смогут получить постоянный статус.

"Многие украинцы, приехавшие в Канаду, с нетерпением ожидают возможности вернуться домой и присоединиться к восстановлению, но многие желают остаться. Им будут рады, и они смогут одновременно быть славными канадцами и гордыми украинцами", – сказал Трюдо в интервью, которое записано в помещении пекарни в Торонто, которой владеют потомки украинских мигрантов.

Всего за прошлый год в Канаду прибыло более 135 тысяч украинцев, но не все они были беженцами. С середины марта федеральное правительство утвердило более 470 тысяч специальных визовых заявок от украинцев.

Чтобы помочь Украине, Канада продала облигации на 500 млн долларов.

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