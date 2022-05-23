Украинские беженцы помогли бы затормозить сокращение населения Эстонии — эксперт

Если бы 30 тысяч украинских беженцев остались постоянно жить в Эстонии, это бы задержало сокращение населения Эстонии более чем на 20 лет.

Военные беженцы, проживающие в Эстонии, стремительно увеличат численность населения, но в будущем население начнет сокращаться из-за низкой рождаемости и, согласно текущему долгосрочному прогнозу, из-за некомпенсированной иммиграции.

Об этом идет речь в отчете Центра мониторинга развития канцелярии эстонского парламента, сообщает ERR.

Центр, анализирующий долгосрочное развитие общества и экономики, составил демографические сценарии пребывания в Эстонии 10 тыс., 30 тыс. и 60 тыс. беженцев из Украины.

"Поскольку в Украине идет война, трудно предсказать количество беженцев и время их пребывания в Эстонии", — отметил эксперт Центра Магнус Пийритс.

По его информации, проживающие в Эстонии беженцы стремительно увеличат численность населения, но в будущем население начнет сокращаться из-за низкой рождаемости и, согласно текущему долгосрочному прогнозу, из-за некомпенсированной иммиграции. В настоящее время население страны составляет 1,3 млн человек.

По состоянию на конец апреля 2022 года, по данным Департамента полиции и пограничной охраны, в Эстонию прибыло более 35 тысяч украинских беженцев.

"Поскольку в Украине идет война, трудно предсказать количество беженцев и время их пребывания в Эстонии", — отметил Пийритс.

На основе базового прогноза населения Евростата Центр мониторинга развития оценил влияние беженцев на население Эстонии до 2100 года на основе трех сценариев.

"Тот факт, что в Эстонии остаются беженцы, отсрочивает, в частности, спад населения. 10 тысяч беженцев сохранит население Эстонии больше, чем обычно, в течение девяти лет, 30 тыс. беженцев — в течение 22 лет и 60 тыс. человек — в течение 40 лет", — добавляет Пийритс.

По его словам, в 2100 году в результате пребывания в Эстонии 10 тыс. беженцев население выросло бы на 13 тыс. человек, 30 тыс. беженцев – на 39 тыс. человек и 60 тыс. – на 78 тыс. человек.

"С точки зрения рынка труда важным показателем является соотношение пожилых людей и людей трудоспособного возраста, которое значительно улучшится к 2050 году. Военные беженцы в долгосрочной перспективе будут чувствовать себя в Эстонии хорошо, поскольку треть беженцев — это дети, а уровень образования взрослых соответствует среднему Эстонии", — сказал Пийритс.

По предварительным данным Департамента социального страхования, около 50% беженцев в возрасте 30-34 лет имеют высшее образование, то есть такой же хороший уровень образования, как и в среднем у жителей Эстонии.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия должна выплатить Украине контрибуции из-за войны. Выступая в Верховной Раде, президент Польши пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза.

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