Украинские беженцы в Польше могут получить деньги на покупку лекарств: детали

Выехавшие после 24 февраля беженцы из Украины могут получить 500 злотых на покупку лекарств.

В Польше для переселенцев из Украины, пересекших границу после 24 февраля 2022 года, доступна программа финансовой помощи на приобретение лекарств Health4Ukraine.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Главным условием присоединения к программе является предъявление документа, подтверждающего предоставление польского идентификационного номера PESEL.

Чтобы подать заявку на очередь, необходимо оставить свою электронную почту по этой ссылке. Далее вам пришлют уведомления с последующими инструкциями для регистрации.

После рассмотрения заявки участник получит индивидуальный штрихкод, который позволит ему приобрести лекарственные средства на сумму до 500 злотых.

Более подробно об условиях участия в программе можно узнать по телефону горячей линии: +48 42 612 09 96.

Напомним, Европейская комиссия планирует в случае необходимости инициировать продление срока предоставления временной защиты украинцам до 2025 года, выехавших из-за полномасштабной войны России.

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