Украинские беженцы в Венгрии могут потерять помощь: что случилось

Тысячи украинских беженцев могут лишиться убежища в Венгрии. А все из-за нового закона, предусматривающего бесплатное жилье и денежную помощь только для определенной категории беженцев. Кто может рассчитывать на то, что и дальше будет получать помощь? А кому нужно паковать вещи и искать новое убежище?

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Украинцы потеряют убежище

Украинским беженцам в Венгрии грозит потеря убежища из-за нового закона. Согласно ему, бесплатное жилье и денежную помощь получат только те, кто официально зарегистрирован в зонах боевых действий в Украине. Об этом сообщило BBC.

"В Венгрии есть специальный список из 13 регионов Украины, который правительство будет обновлять ежемесячно. В настоящее время Будапешт приютил 31 тысячу украинцев, но неизвестно, сколько из них пострадают от нового закона"

Правозащитники отмечают, что больше всего пострадают представители ромского меньшинства из Закарпатья, все еще живущие в приютах, которые Будапешт планирует закрыть. Их ситуация осложняется тем, что у многих из них есть паспорта как Венгрии, так и Украины. Другие страны отказали им в приюте из-за венгерского гражданства. Агентство ООН по делам беженцев заявило, что изменение закона будет означать, что примерно 2-3 тысячи беженцев «потеряют доступ к субсидированному жилью».

"Многие люди сталкиваются со значительными препятствиями в поиске альтернативного жилья из-за нехватки финансовых средств, а также из-за нежелания владельцев арендовать жилье. Для многих это изменение приведет к потере работы и повлияет на зачисление в школу, поставив под угрозу достигнутые до сих пор положительные достижения в интеграции".

Детали нового закона

Согласно новому закону, право на государственную поддержку, включающую бесплатное жилье и базовую месячную сумму, остаются только украинцы, которые в последнее время официально проживали в Украине на территории, которая "непосредственно пострадала от боевых действий". Такое правительственное постановление изменяет законодательство, которое датируется 2022 годом и началом полномасштабного российского вторжения в Украину.

Жизнь украинцев в других странах Европы

По данным Агентства ООН, более 6 млн украинцев являются беженцами за границей. Согласно прогнозу НБУ, еще 400 тыс. человек покинут страну в 2024-м из-за веерных отключений света и угрозы российских обстрелов. В Bloomberg отмечают, что украинские беженцы в Польше в большинстве своем обеспечивают себя самостоятельным трудом – причем 80% их доходов составляет зарплата. В Чехии, по данным Минтруда страны, украинские беженцы уплатили почти вдвое больше налогов в первом квартале 2024 года.

Изменения для украинцев в Польше

Напомню, что недавно президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон о помощи гражданам Украины по временной защите. Об этом сообщали польские СМИ. Закон продлевает законность пребывания в Польше украинских беженцев до 30 сентября 2025 года. В предварительной версии документа срок действия временной защиты граждан Украины истекал 30 июня 2024 года. Также поправка предусматривает изменения в выплатах гражданам Украины на воспитание и помощь по программам "800+" (ежемесячное пособие на ребенка в размере 800 злотых) и "хороший старт" (одноразовое пособие в размере 300 злотых) в соответствии с тем, учится ли ребенок в заведении образования Польши. Это означает, что украинские дети в Польше, которые учились дистанционно в украинских школах и не посещали польские учебные заведения, теперь будут вынуждены это делать, чтобы не потерять помощь. Также поправка указывает, среди прочего, максимум 36 месяцев, в течение которого студенты могут участвовать в дополнительных бесплатных уроках польского языка. Решение будет касаться студентов, которые начали участвовать в занятиях в 2022/2023 и 2023/2024 уч. р.

Отменяется компенсация для арендодателей

Также с 1 июля 2024 отменили льготы, связанные с компенсацией расходов на проживание и питание беженцев, понесенных частными арендодателями. А финансирование поддержки в виде проживания и питания для беженцев из Украины, находящихся в особо затруднительном положении, возможно только на основании заключенного договора с местным воеводой или органом местного самоуправления.

Как получить PESEL

Другим важным нововведением в законопроекте о помощи украинцам есть возможность изменения статуса пребывания украинцев в Польше: с нынешней временной защиты на временное пребывание до трех лет. Для этого нужно будет актуализировать свои данные в базе PESEL UKR (польская идентификационная система, UKR – предназначена для украинцев), подать соответствующую просьбу в электронном виде к воеводе по месту жительства. В то же время, этот закон вводит новое правило подтверждения личности гражданина Украины, претендующего на получение номера PESEL в Польше. В частности, единственным способом подтверждения лица будет считаться предъявление действительного проездного документа гражданина Украины, а заявку на PESEL нужно будет подавать "немедленно по прибытии" в страну.

Депортируют ли украинцев

Еще раньше некоторые европейские страны заговорили о возможном отказе в предоставлении вида на постоянное проживание и соцпомощи украинцам призывного возраста. А некоторые намекали и на депортацию. В свою очередь, в Швейцарии была публично высказана позиция о необходимости возвращения в Украину военнообязанных мужчин-беженцев. Об этом сообщает "Чудогляд" со ссылкой на швейцарскую прессу. Власти Швейцарии считают, что мужчины, имеющие военную обязанность в Украине, не могут рассчитывать на статус защиты, поскольку этот статус предназначен преимущественно для женщин, детей и пожилых людей, нуждающихся в особой защите. Об этом заявил советник Свободной демократической партии страны Кристиан Вассерфален.

Более того, он считает, что Швейцария должна помочь Украине решить проблему с избытком кадров в военной сфере. В то же время глава Украинского Общества в Швейцарии Андрей Лужницкий считает такие высказывания циничными и рассматривает их как "морально-политическое заявление о банкротстве".

В свою очередь советница отдела политики гражданства и миграции МВД Эстонии Аннели Викс заявила, что правительство страны не планирует принудительно возвращать в Украину граждан, сбежавших из-за полномасштабной войны и законно проживающих в Эстонии. Это касается и мужчин призывного возраста.

Аннели Викс добавила, что если граждане Украины мобилизационного возраста больше не смогут обменять свои просроченные паспорта в посольстве Украины, они потеряют возможность путешествовать.

Более резкие заявления раздаются из уст чиновников Словакии. Министр обороны страны Роберт Калиняк заявил, что нужно говорить не об отправке войск НАТО в Украину, а о возвращении украинских мужчин из-за границы. Он добавил, что, по его мнению, самая большая помощь украинской армии – это люди.

По его словам, под закон о мобилизации подпадают около 300 тысяч украинских мужчин, покинувших территорию Украины после начала полномасштабной войны. Министр обвинил западные страны и словацкую оппозицию в том, что призывы об увеличении помощи украинским военным якобы приводят к эскалации.

А вот вице-премьер Венгрии Жолт Симьен заявил, что страна не будет выдавать Украине беженцев, в частности, мужчин призывного возраста. Он подчеркнул, что каждый беженец из Украины в Венгрии – это свободный человек, который сам будет решать, оставаться ли ей здесь, переехать на Запад или вернуться назад.

Напомним, украинским беженцам в Венгрии может грозить потеря убежища из-за нового закона. Согласно ему, бесплатное жилье и денежную помощь получат только те, кто официально зарегистрирован в зонах боевых действий в Украине.

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