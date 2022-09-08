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Украинские беженцы возвращаются домой: таможенники объяснили, какие вещи и сколько можно ввозить из-за границы

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Украинские беженцы возвращаются домой: таможенники объяснили, какие вещи и сколько можно ввозить из-за границы

Фото: УНІАН

Многие украинские семьи возвращаются домой из своего временного убежища за рубежом.

Гражданам напомнили некоторые правила ввоза личных вещей и товаров в Украину, учитывая, что содержание чемоданов могло существенно возрасти после нескольких месяцев пребывания вне родного дома, да еще и в разные сезоны.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе в телеграмме.

Отмечается, что личные вещи, перемещаемые гражданами в ручной клади, сопровождаемом и не сопровождаемом багаже, не облагаются таможенными платежами и освобождаются от проведения мероприятий официального контроля.

По общему правилу, личные вещи не декларируются в письменном виде. Однако, по желанию, гражданин может задекларировать свои личные вещи в письменном виде. Кроме того, письменную декларацию необходимо подать, если этого требует должностное лицо таможни.

Список товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам граждан, приведен в статье 370 Таможенного кодекса Украины.

Ниже представлены наиболее распространенные позиции этого списка:

  • товары личной гигиены и индивидуальные косметические средства в количестве, обеспечивающем потребности одного человека в период поездки; 0,5 литра туалетной воды и/или 100 граммов духов;
  • одежда, белье, обувь, имеющие чисто личный характер, предназначены исключительно для собственного пользования и имеют признаки бывших в употреблении;
  • личные украшения, в том числе из драгоценных металлов и камней, имеющие признаки бывших в употреблении;
  • индивидуальные письменные и канцелярские принадлежности;
  • переносные музыкальные инструменты в количестве менее двух штук;
  • сотовые (мобильные) телефоны в количестве не более двух штук, пейджеры;
  • переносные персональные компьютеры в количестве менее двух штук и периферийное оборудование и принадлежности к ним;
  • индивидуальные изделия медицинского назначения для обеспечения жизнедеятельности человека и контроля за его состоянием с признаками бывших в употреблении;
  • лекарственные средства (в порядке и объемах, определенных Кабинетом Министров Украины "Об объемах и порядке ввоза гражданами на таможенную территорию Украины лекарственных средств и специального детского питания");
  • обычные и/или прогулочные коляски в количестве, соответствующем количеству детей, пересекающих границу вместе с гражданином, а в случае отсутствия детей — в количестве не более одной штуки;
  • одно кресло колесное для лиц с инвалидностью на каждого человека с инвалидностью, которая пересекает таможенную границу Украины, а в случае отсутствия такого лица — в количестве не более одной штуки;
  • спортивное снаряжение, в частности велосипед, предназначенное для использования одним лицом.

Если кроме личных вещей перемещаете какие-то приобретенные за границей подарки, сувениры и другие товары, то необходимо помнить, что без налогообложения один человек может ввезти в Украину товары:

  • общий вес которых не превышает 50 кг, или
  • общая фактурная стоимость не превышает 500 евро.

Напомним, Украина и Польша договорились об открытии дополнительного пункта пропуска, чтобы уменьшить рекордные очереди на границе.

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Дата публикации
Просмотры
19к
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