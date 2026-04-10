Украинские беженцы голодают в ЕС: стало известно о трудностях жизни в одной из стран

Более половины украинских беженцев в Эстонии недовольна своим финансовым состоянием, а части из них не хватает средств даже на продукты. Новое исследование разоблачило реальные сложности жизни украинцев за рубежом, которые они испытывали в 2025 году.

Об этом свидетельствуют результаты исследования социально-экономического положения Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев за 2025 год.

Сколько украинских беженцев работают в Эстонии

По данным УВКБ ООН, для 86% украинских беженцев в Эстонии основным источником дохода является работа, а средний месячный доход семьи составляет около 1700 евро. При этом примерно 1300 евро ежемесячно тратится на базовые потребности — питание, жилье, медицину и другие необходимые расходы.

По состоянию на сейчас в Эстонии под временной защитой находится более 33 тыс. украинцев, преимущественно женщины и дети. В прошлом году уровень занятости среди трудоспособных вырос c 69% до 79%, тогда как доля экономически неактивных сократилась до 10%.

Несмотря на это, 45% украинцев отмечают, что их работа не соответствует их квалификации, а примерно каждый десятый сталкивается с трудностями в поиске вакансий, которые бы соответствовали их опыту и навыкам.

Доходы украинских беженцев в Эстонии

Только треть опрошенных украинских беженцев довольна своим финансовым положением, тогда как для 62% уровень доходов является недостаточным. По оценке собственного благосостояния респонденты распределились так:

51% отмечают, что заработка хватает на базовые потребности — еду, коммунальные услуги, медицину и одежду, но не на крупные покупки;

36% могут покрывать как основные расходы, так и некоторые дополнительные;

для 2% доходов не хватает даже на самое необходимое, в частности на питание.

Кроме того, 10% респондентов сообщили, что у них нет сбережений «на черный день». В то же время 35% смогут обеспечить себя только в течение одного месяца в случае потери дохода. Еще у 40% есть финансовая «подушка», которой хватит на период от трех месяцев до более года без стабильных поступлений.

К слову, ЕС рассматривает возможность продления временной защиты для украинцев до марта 2028 года или создание нового спецстатуса после завершения текущей директивы в 2027 году. Еврокомиссия сейчас консультируется со странами-членами и должна подготовить конкретное предложение до конца мая, выбирая между продлением действующего режима и переводом украинцев на общие условия проживания.