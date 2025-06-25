Украинские беженцы интегрировались лучше, чем другие: вернутся ли они домой после войны

Украинские беженцы

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Война всегда заставляет людей убегать. Так было и с миллионами украинцев, которые покинули страну после полномасштабного вторжения России в 2022 году. По данным ООН, более 5 миллионов украинцев до сих пор проживают за пределами родины.

Об этом пишет Financial Times.

По словам Жан-Кристоф Дюмон из ОЭСР, уровень трудоустройства украинцев в некоторых странах Европы вдвое превышает показатели других беженцев. Особенно высокие показатели наблюдаются в Польше и Чехии — странах с тесными историческими, языковыми и экономическими связями с Украиной.

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Один из ключевых факторов — благоприятная макроэкономическая среда. Когда украинцы приехали, рынки труда были напряженными, а спрос на рабочую силу высок. К тому же Европейский Союз ввел режим временной защиты, который позволил украинцам сразу получить разрешение на работу, доступ к жилью, медицине и образованию.

Опрос Центра экономической стратегии показывает, что финансовая ситуация украинских беженцев улучшилась: доля тех, кто вынужден был занимать или откладывать на базовые нужды, снизилась с 28% в 2022 году до 7% в 2024 году. В то же время, большинство работает в сферах, не соответствующих их образованию — размещение, общепит, производство. Это результат языковых барьеров и сложностей с признанием дипломов.

Стоит отметить, что украинские беженцы — одна из наиболее образованных групп среди перемещенных лиц: более 40% имеют степень магистра или выше. Но, несмотря на это, высококвалифицированным украинцам приходится соглашаться на работу, которая не соответствует их подготовке.

Вернутся ли эти люди домой? По данным опросов, все меньшее из них планируют возвращаться. Если в ноябре 2022 года о таком желании заявляли 50%, то в декабре 2024-го только 20%. Эксперты указывают: чем лучше адаптируется человек за границей, тем меньше у него мотивации вернуться, даже когда война завершится.

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Это создает вызов для будущего Украины: отток образованных граждан и детей негативно отразится на экономике и демографии. Впрочем, развитая украинская диаспора может стать мощным ресурсом для поддержки, инвестиций и восстановления.

Напомним, по словам директора Института демографии и социальных исследований, нет простого ответа, как вернуть уехавших из -за полномасштабного вторжения России беженцев. Пока в Украине будет опасно, люди не будут возвращаться.