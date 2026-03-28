Украинские беженцы массово выезжают из одной из стран ЕС

Хотя право на временную защиту для украинских беженцев в Евросоюзе заканчивается в марте 2027 года, уже сейчас многие молодые украинцы покидают Финляндию. Для того, что оставаться в этой стране на постоянное проживание, необходимо найти работу или место для обучения.

В финском издании Yle объяснили, с какими трудностями сталкиваются украинцы.

Дело в том, что уровень безработицы в Финляндии является самым высоким в Европе, а знание финского языка, которое требуется почти везде, ослабляет позиции иммигрантов.

«Ищу работу, но ничего не могу найти. Даже на фермах нужен финский язык, английского недостаточно. Я еженедельно отправляю десятки заявок, и на большинство из них не получаю даже отрицательного ответа», — рассказал Андрей Каминский, дом которого был разрушен россиянами в оккупированном Мариуполе.

Кроме того, обучение в Финляндии будет платным для студентов из стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ, со следующего августа. Сейчас плата не распространяется на украинцев, но нет никакой уверенности относительно ситуации в следующем году.

В украинских группах социальных сетей почти ежедневно обсуждают, в каких европейских странах есть работа и куда можно поехать.

Многие украинцы выбирают соседнюю Эстонию, и не только из-за возможности трудоустройства.

В Эстонии время, проведенное под временной защитой, засчитывается во время, необходимое для получения разрешения на постоянное проживание. В Финляндии время, проведенное под временной защитой, не имеет никакой пользы для заявителя на получение разрешения на постоянное проживание.

Всего в Финляндию прибыло около 90 000 украинцев, которым предоставлена временная защита. Из них примерно 50 000 все еще находятся в стране.

«Остальные переехали в другие части Евросоюза или вернулись в Украину», — сообщил изданию ведущий эксперт Иммиграционного департамента Министерства внутренних дел Туули Туунанен.

