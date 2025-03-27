Украинские беженцы могут остаться за границей навсегда — The Economist назвал причину

Украинские беженцы / © facebook.com/dmsu.gov.ua

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Согласно недавнему исследованию украинского Центра экономической стратегии (CES), только 43% беженцев-украинцев во всем мире планируют вернуться домой по сравнению с показателем в 74% двумя годами ранее.

Издание The Economist предполагает, что украинские беженцы могут остаться на чужбине навсегда.

Журналисты отмечают, что для многих украинских беженцев важно не только то, когда закончится война, но и то, как она закончится . Растущая перспектива прекращения огня без членства Украины в НАТО или ЕС вместе с продолжением российской оккупации пятой части страны не вызывает особого доверия. Многие украинцы опасаются, что Россия вскоре снова нападет.

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Ранее демографы предполагали, что украинские женщины, составляющие основную часть беженцев от войны, после войны вернутся домой. Сегодня вероятно, что прекращение военного положения приведет к выезду из страны еще большего количества украинцев, особенно мужчин призывного возраста, которым сейчас запрещен выезд.

Исследование CES говорит, что более 500 000 мужчин могут уехать. Поскольку это было бы катастрофой для украинского рынка труда и его способности защищаться, Украина будет колебаться смягчать ограничения на выезд заграницу мужчинам, считает The Economist.

Польша

Украинцы в Европе пускают корни. К примеру, в Польше доля беженцев, большинство из которых женщины, работающие или активно ищущие работу, превысили 67%. Правительство планирует разрешить беженцам обменивать временную защиту на вид на жительство сроком на три года.

Украинцы вносят гораздо больше в экономику Польши как работники и налогоплательщики, чем они стоят как получатели гуманитарной помощи.

Германия

Однако в большинстве стран ЕС картина пессимистичнее. В Германии уровень занятости среди украинских беженцев составил всего 43% на конец 2024 года. В Италии и Испании эта доля еще ниже, хотя почти всюду она растет.

В Германии беженцы считают отсутствие ухода за детьми самым большим препятствием. Однако другие обвиняют в этом щедрые государственные льготы. Из почти 1,2 миллионов украинских беженцев в Германии более 700 000 получают социальную помощь в размере 563 евро (607 долларов) в месяц. Христианско-демократические политики предложили сократить выплаты, чтобы подтолкнуть беженцев к поискам работы.

Теоретически рынок труда в Европе полностью открыт для украинцев. На практике беженцам тяжело найти работу для «белых воротничков». В Польше 48% иностранцев, преимущественно украинцев, работают на должностях ниже квалификации.

В Германии 72% взрослых украинских беженцев имеют высшее образование, но большинство из них работают на низкоквалифицированных работах или безработны. Язык может являться препятствием, а признание профессиональных степеней и сертификатов происходит медленно или невозможно. Работодатели также неохотно берут украинцев на работу из-за того, что страны могут лишить их защищенного статуса.

Журналисты издания пообщались с Анжеликой — учительницей музыки из Винницы, упаковывающей одежду на складе в Кракове. Как и миллионы украинцев в Европе, она стоит перед незавидным выбором. Остаться в Польше означало бы больше времени не видеть мужа, который не может покинуть Украину. Вернуться назад было бы поиграть в азартное будущее с двумя детьми.

«Даже если война закончится сейчас, она начнется снова. При таких обстоятельствах, какая мать захочет забрать своего сына в Украину?», — отмечает Анжелика.

Ранее сообщалось, что Германия готовится к новой волне украинских беженцев.

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