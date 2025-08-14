Надписи на стене в Анкоридже перед визитом Путина перед визитом Путина / © Associated Press

Накануне саммита президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина в Анкоридже сотни украинских беженцев на Аляске имеют смешанные чувства тревоги и надежды.

Об этом пишет 14 августа The New York Times.

По информации издания, на Аляске проживает около тысячи украинских беженцев, которые прибыли сюда после вторжения России в 2022 году.

Они нашли работу в пекарнях и на рыбных промыслах, обустроили быт и приспособились к суровым зимам.

Многие украинцы избегают участия в уличных акциях протеста против визита Путина, опасаясь проблем с местной полицией. Некоторые уже были вынуждены покинуть США после окончания срока разрешения на пребывание.

Вместо протестов люди обсуждают то, что происходит в церковных общинах, и молятся за мир.

«Трудно принять, что он [президент РФ Владимир Путин] будет здесь», — говорит Людмила Стретович, которая сбежала из Киева с двумя детьми вскоре после начала войны. Ее мать остается в Украине, а двоюродный брат погиб на фронте.

Юлия Маиба, которая приехала в 2023 году с дочерьми, признается: «Единственное, о чем я переживаю, чтобы моя семья была жива».

Местные власти видят в саммите демонстрацию стратегического значения Аляски, но часть жителей обеспокоена логистическими трудностями и тем, что голоса коренных народов и украинской общины не учитываются.

Несмотря на скепсис относительно возможных договоренностей с Путиным, многие продолжают надеяться на мир.

Напомним, саммит президента США Дональда Трампа с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным состоится 15 августа на Аляске.

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что «центральной темой» саммита на Аляске станет урегулирование украинского «кризиса», как в Кремле называют войну против Украины.