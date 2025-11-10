Украинские беженцы оказались в критической ситуации в США: что известно

Беженцы из Украины

Беженцы из Украины, спасавшиеся от войны, оказались в США перед угрозой продовольственного кризиса.

Об этом заявил генеральный директор Hope For Ukraine Юрий Боечко в интервью подкастеру-миллионнику Адаму Класфельду, обнародованном в YouTube в воскресенье.

Речь идет о выплатах по «Программе дополнительной помощи по питанию» (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP).

«Это была настоящая шоковая волна, которая прокатилась по нашему офису и всему обществу, находящимися здесь украинскими беженцами, потому что в конце октября они начали получать письма, в которых их сообщали, что из-за их иммиграционного статуса их льготы SNAP будут отменены или значительно сокращены», — рассказал Боечко в эфире.

Гендиректор Hope For Ukraine напомнил, что в США находится около 300 000 украинских военных беженцев, приехавших после полномасштабного вторжения в 2022 году по статусу временной защиты, имеющих двухлетний срок действия разрешения на пребывание, все они находятся в США легально. С 1 ноября они лишились доступа к SNAP.

«Я называю это жесточайшим сокращением Big Beautiful Bill (законопроект о налогах и расходах, предусматривающий радикальные изменения в налогообложении, системе социального обеспечения — ред.), которое фактически было направлено на наиболее уязвимую часть населения Соединенных Штатов. Чтобы вы понимали, средняя помощь SNAP на одного человека составляет около 210 долларов. И, знаете, Бюджетное управление Конгресса провело ряд глубоких исследований по этому вопросу. И это сокращение не будет иметь большого влияния на бюджет. Это не огромная статья расходов. Но для этих семей, как одна семья, с которой я вчера разговаривал, у них шестеро детей, четверо из которых маленькие. И, знаете ли, они работают за минимальную зарплату. Для них помощь в размере около 1000 долларов, которую они получали для обеспечения пищей, чрезвычайно важна. И сейчас мы видим своими глазами, что в Соединенных Штатах возникнет серьезный продовольственный кризис. И это не из-за стихийных бедствий, не из-за недостатка продовольствия, а исключительно из-за политики, которая была внедрена в рамках Big Beautiful Bill. Так что, по сути, у них есть выбор: платить за аренду и не есть или есть и быть выселенными», — отметил гендиректор Hope For Ukraine.

Боечко выразил надежду, что будет принят закон, который решит эту проблему.

«Я считаю, что нашей главной задачей сейчас является привлечь внимание к этой проблеме. И, надеемся, в Сенате будет достаточно людей с обеих сторон, которые осознают, что это очень большая ошибка с их стороны, потому что это очень небольшая статья в бюджете, но у нее будут большие последствия для общин в будущем», — заявил он.

Напомним, Администрация президента США Дональда Трампа готовится к радикальному шагу — беспрецедентному сокращению программы приема беженцев, планируя установить лимит в 7 500 человек в следующем году.