Украинские беженцы в Бельгии должны срочно получить новый документ: как это сделать
Украинские беженцы в Бельгии должны в срочном порядке получить налоговый номер NISS. Без него невозможно работать или открыть счет.
Куда обратиться за получением налогового номера и сколько времени придется ждать? Об этом рассказали Ukraine Pulse.
Украинцы в Бельгии, имеющие временную защиту или которые переехали туда на постоянное место жительства, должны в 2026 году получить налоговый номер. Это позволит им и дальше работать, заниматься бизнесом или открывать новые банковские счета.
Налоговый номер в Бельгии называется NISS/NN. Его получают все официально зарегистрированные лица. Это персональный 11-значный идентификационный номер. Его называют по разному:
NISS (Numéro d’Identification à la Sécurité Sociale);
INSZ;
NN (Numéro National / Rijksregisternummer).
Все это означает одинаковый налоговый номер. Он необходим для уплаты налогов, возможности получать медицинскую помощь, заключения трудовых договоров и открытия банковских счетов.
Украинцы, подпадающие под одну из этих категорий, должны получить такой идентификационный номер:
украинцы, которые проживают в Бельгии более 3 месяцев и зарегистрированы в коммуне;
украинцы, которые официально трудоустроены или самозаняты;
украинцы со статусом временной защиты;
украинцы, которые обязаны подавать налоговую декларацию в Бельгии.
Где оформить налоговый номер в Бельгии
Сначала нужно зарегистрироваться в муниципалитете своей коммуны по фактическому месту жительства. Записаться на приём можно онлайн на сайте вашего муниципалитета.
После этого подайте заявление о присвоении налогового номера. Потом муниципальные власти направят к вам полицию, чтобы проверить фактическое место жительства. Полицейские должны убедиться, что вы живете там, где зарегистрированы.
Нужно находиться дома в установленное время и оставить свой номер телефона.
После удачной проверки вам присвоят налоговый номер NISS. Чтобы получить карту иностранца, нужно еще раз посетить коммуну.
Для оформления налогового номера в Бельгии необходимо собрать следующий пакет документов:
действительный местный или заграничный паспорт;
документ о статусе пребывания (оранжевая карта);
договор аренды жилья или заявление от лица, принявшего вас на проживание;
документы о семейном положении (свидетельство о браке, свидетельства о рождении детей с переводом на французский или нидерландский);
заполненная анкета, которую выдает муниципалитет.
Все документы на украинском языке должны быть переведены на французский или нидерландский и заверены нотариально. Некоторые коммуны принимают документы на английском языке.
Сколько ждать налогового номера в Бельгии
Общий срок ожидания с момента регистрации — 3-4 месяца. Подача заявки в коммуне длится 1 день. В течение следующей недели нужно дождаться прихода полиции домой.
В течение еще недели-двух вам присваивают налоговый номер. После этого еще 3–8 недель изготовляют карту иностранца.
В больших городах очереди гораздо длиннее, поэтому документы лучше подавать сразу.
Украинские беженцы в ЕС: последние новости
Страны ЕС постепенно закручивают гайки по отношению к украинским беженцам. В Чехии собираются изменить закон, регулирующий статус украинских беженцев.
А в Германии рассматривают депортацию мужчин-беженцев в Украину. Это касается тех, кто выехал из Украины незаконно.
Из Польши уже депортировали 33-летнего украинца за совершенные нарушения. Его передали украинским пограничникам.