Украинские беженцы в Бельгии должны срочно получить новый документ: как это сделать

Украинские беженцы в Бельгии

Украинские беженцы в Бельгии должны срочно получить налоговый номер. Сделать это необходимо, чтобы иметь возможность продолжать работать, вести бизнес или открывать банковские счета.

Куда обратиться за получением налогового номера и сколько времени придется ждать? Об этом рассказали Ukraine Pulse.

Украинцы в Бельгии должны получить налоговый номер: как это сделать

Украинцы в Бельгии, имеющие временную защиту или которые переехали туда на постоянное место жительства, должны в 2026 году получить налоговый номер. Это позволит им и дальше работать, заниматься бизнесом или открывать новые банковские счета.

Налоговый номер в Бельгии называется NISS/NN. Его получают все официально зарегистрированные лица. Это персональный 11-значный идентификационный номер. Его называют по разному:

NISS (Numéro d’Identification à la Sécurité Sociale);

INSZ;

NN (Numéro National / Rijksregisternummer).

Все это означает одинаковый налоговый номер. Он необходим для уплаты налогов, возможности получать медицинскую помощь, заключения трудовых договоров и открытия банковских счетов.

Украинцы, подпадающие под одну из этих категорий, должны получить такой идентификационный номер:

украинцы, которые проживают в Бельгии более 3 месяцев и зарегистрированы в коммуне;

украинцы, которые официально трудоустроены или самозаняты;

украинцы со статусом временной защиты;

украинцы, которые обязаны подавать налоговую декларацию в Бельгии.

Где оформить налоговый номер в Бельгии

Сначала нужно зарегистрироваться в муниципалитете своей коммуны по фактическому месту жительства. Записаться на приём можно онлайн на сайте вашего муниципалитета.

После этого подайте заявление о присвоении налогового номера. Потом муниципальные власти направят к вам полицию, чтобы проверить фактическое место жительства. Полицейские должны убедиться, что вы живете там, где зарегистрированы.

Нужно находиться дома в установленное время и оставить свой номер телефона.

После удачной проверки вам присвоят налоговый номер NISS. Чтобы получить карту иностранца, нужно еще раз посетить коммуну.

Для оформления налогового номера в Бельгии необходимо собрать следующий пакет документов:

действительный местный или заграничный паспорт;

документ о статусе пребывания (оранжевая карта);

договор аренды жилья или заявление от лица, принявшего вас на проживание;

документы о семейном положении (свидетельство о браке, свидетельства о рождении детей с переводом на французский или нидерландский);

заполненная анкета, которую выдает муниципалитет.

Все документы на украинском языке должны быть переведены на французский или нидерландский и заверены нотариально. Некоторые коммуны принимают документы на английском языке.

Сколько ждать налогового номера в Бельгии

Общий срок ожидания с момента регистрации — 3-4 месяца. Подача заявки в коммуне длится 1 день. В течение следующей недели нужно дождаться прихода полиции домой.

В течение еще недели-двух вам присваивают налоговый номер. После этого еще 3–8 недель изготовляют карту иностранца.

В больших городах очереди гораздо длиннее, поэтому документы лучше подавать сразу.

