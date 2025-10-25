Украинские беженцы в Польше: что изменится с 1 ноября

Украинские беженцы в Польше / © Associated Press

С 1 ноября украинских беженцев в Польше ждут определенные изменения, касающиеся проживания на территории этой страны.

Это предусмотрено новым законом о помощи гражданам Украины, подписанного в конце сентября президентом Польши Каролем Навроцким.

Этим законом установлен конечный срок принятия беженцев из Украины в центры коллективного жилья — до 31 октября 2025 года, за исключением уязвимых групп населения.

Согласно новым правилам, проживать и питаться в таких заведениях могут только такие категории лиц:

пенсионеры (женщины в возрасте от 60 лет и мужчины в возрасте от 65 лет, которые получают пенсию);

люди с инвалидностью средней или тяжелой степени;

многодетные семьи.

Для этих категорий беженцев предусмотрена компенсация в размере 15 злотых в день. Другие беженцы должны самостоятельно покрывать расходы на жилье.

Закон также предусматривает продление легального статуса пребывания украинцев в Польше до 4 марта 2026 года — до окончания срока действия соответствующего решения Совета ЕС.

Напомним, 12 сентября польский Сейм принял закон, которым, в частности, предусмотрено, что выплату социальной помощи получат только те беженцы из Украины, которые трудоустроены в Польше.