Украинские беженцы в Шотландии могут оказаться на улице

Украинские беженцы в Шотландии могут оказаться без крова после того, как власти прекратили выплаты хозяевам, которые принимают их в своих домах.

Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году около 28 тысяч украинцев, преимущественно женщины и дети, нашли убежище в Шотландии.

Предыдущее консервативное правительство запустило программу «Жилье для Украины», в рамках которой британским семьям выплачивали 500 фунтов стерлингов в месяц благодарности за готовность принять беженцев.

Новая лейбористская администрация в этом месяце подтвердила прекращение грантовой выплаты, которая составила 350 фунтов стерлингов ежемесячно. Это решение вызвало опасение, что значительная часть хозяев может попросить украинцев покинуть их жилье.

Шотландские консерваторы назвали такое решение «бессердечным» и «близоруким».

Местные советы, отвечающие за реализацию программы, выражают обеспокоенность, что отмена выплат может повлечь за собой волну обращений за помощью от людей, которые останутся без жилья, — к системе, которая уже работает на грани возможностей.

Ранее сообщалось, что в Польше отчитались, что после разрешения выезжать Украину покинули 121 тысячу молодых людей.

Мы ранее информировали, что правительство Нидерландов хочет ввести временный статус для украинцев. С 2027 года жилье и медицинское страхование придется оплачивать самостоятельно.