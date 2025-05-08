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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Украинские беженцы в Словакии принесли бюджету вдвое больше, чем получили помощи - правительственное исследование

По данным правительства Словакии, украинские беженцы в 2023 году принесли государству 217 млн. евро налогов и сборов, тогда как расходы на их поддержку составили лишь 98 млн. евро.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Флаг Словакии

Флаг Словакии. / © Associated Press

В прошлом году украинцы увеличили государственные доходы Словакии на 217 миллионов евро, что почти вдвое превышает расходы на помощь беженцам из Украины.

Об этом сообщает издание Dennik N со ссылкой на исследование Института финансовой политики при правительстве страны.

Речь идет о поступлении в виде налога на прибыль, обязательных страховых взносов, НДС и акцизов.

Помощь украинцам в 2023 году обошлась Словакии в 98 миллионов евро, при этом две трети расходов были возмещены из фондов Европейского Союза. Наибольшая часть расходов касалась пособий на проживание, образование и интеграцию украинских детей.

По данным правительства, украинцы составляют 40% всех 122 тысяч трудоустроенных иностранцев в стране. Власти Словакии считают, что рабочая сила Украины может частично решить проблему дефицита кадров в ряде секторов экономики.

Ранее мы рассказывали, что ждет украинцев в Европейском Союзе после 2026 года.

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