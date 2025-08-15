Украинские беженцы в США могут потерять легальный статус: чем это грозит

Украинские беженцы / © Getty Images

Уже с 15 августа десятки тысяч украинских беженцев в США могут остаться без правовой защиты, если администрация президента Дональда Трампа не вмешается. Это поставит беженцев под угрозу арестов и депортации.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Около 120 тыс. украинцев, прибывших в США по программе Uniting for Ukraine за последние два года, начнут постепенно терять гуманитарный статус. Инициатива U4U предусматривала двухлетний гуманитарный пароль с возможностью продления, если у человека был частный американский спонсор.

Как возникла проблема?

Программу Uniting for Ukraine запустили как быстрый способ приема украинцев, ведь классическая процедура предоставления статуса беженца в США может длиться годами. Однако временный статус имел очевидный риск — после его завершения люди теряли любую защиту. К тому же правительство владело их домашними адресами, что упрощало возможные задержания.

После избрания президентом Трамп остановил действие программы и отказал в возобновлении статуса тем, у кого заканчивались разрешения на работу.

Всего по программе Uniting for Ukraine в США прибыли около 250 тыс. украинцев. Те, кто приехал до 16 августа 2023 года, имеют защиту по другой программе — Temporary Protected Status (TPS). А около 120 тыс., которые прибыли позже, станут нелегалами сразу после завершения действия их гуманитарного пароля.

Последствия для украинцев

По словам волонтера и юриста организации Nova Ukraine Веры Серовой, потеря статуса поставит людей в безвыходное положение.

«Людям либо некуда ехать, либо недостаточно денег, чтобы уехать и начать все сначала в еще одной новой стране», — сказала она.

Мирослава Войцех, которая прибыла в США с четырехлетним сыном Александром в сентябре 2023 года, рассказала, что их гуманитарный статус заканчивается 2 сентября. Женщина признается, что перед ней — тяжелый выбор: «Это выбор между страхом там и страхом здесь. Впереди у нас только страх».

Напомним, в конце июля Трамп утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, позволит ли он беженцам из Украины оставаться в США до конца войны. «Мы позволим. У нас много людей, которые прибыли из Украины, и мы работаем с ними», — сказал американский лидер.