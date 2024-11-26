"Украинские бойцы станут солдатами Европы": польский эксперт о том, кто будет финансировать ВСУ в будущем

После войны в Украине военные могут стать заменителем части американских сил в Европе.

Украинская армия должна финансироваться Европой, а вооружение получать от США.

Такое мнение "24 канала" высказал экс-секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа.

Как сказал Петр Кульпа, Украина добавляет в порядок американской архитектуры в мире свою армию, которая, по плану 47 президента США Дональда Трампа, будет использована не только как щит Европы.

"Также как заменитель части американских сил в Европе, которая будет финансироваться Европой, но снабжаться американским вооружением. Эта армия является ключевым фактором", – сказал эксперт.

Петр Кульпа также ответил, что должен быть главным гарантом того, что Украина придет на помощь и будет защищаться. По его словам, это инвестиции.

"В Польше, когда вступали в НАТО, смотрели, чтобы привлечь очень много инвестиций, особенно американских. Для того чтобы большие корпорации напрямую заходили в Польшу, потому что это предпосылка, что в случае проблем будет поддержка со стороны США. Но главное – это ВСУ. Когда будет приостановлена кинетическая война, украинские солдаты станут солдатами Европы.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обсудил ситуацию на фронте, а также грядущие изменения в структуре Вооруженных сил и кадровые вопросы с военными блоггерами.