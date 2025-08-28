- Дата публикации
Украинские бойцы ударили по НПЗ в двух областях России: детали от Генштаба
Украинские бойцы нанесли мощное огневое поражение по двум НПЗ на территории России. Достижение врага повлияет на возможности врага обеспечивать свои войска.
В ночь на 28 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду важных объектов российского агрессора. Речь идет об Афипском (Краснодарском крае) и Куйбышевском (Самарской области) нефтеперерабатывающих заводах.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.
Подробности
По данным ГШ, подразделения Сил беспилотных систем ВС Украины и Главного управления разведки МО Украины атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ.
«Этот нефтеперерабатывающий завод, основными продуктами переработки которого являются бензины и дизельное горючее, задействован в обеспечении армии захватчиков. Годовой объем переработки составляет 6,25 млн. тонн нефти в год», — детализировали в ведомстве.
Зафиксирован масштабный пожар на территории объекта.
Кроме того, бойцы Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВС Украины ударили по Куйбышевскому НПЗ в Самарской области РФ.
"Предприятие выпускает бензины, дизельное топливо, мазуты, растворители, всего - более 30 видов нефтепродуктов. Мощность переработки 7 млн тонн нефти в год. Зафиксированы взрывы и пожар на территории завода", - отметили в Генштабе.
Генштаб также отчитался о поражении складов боеприпасов и ряда логистических объектов РФ, активно участвующих в обеспечении российских войск. Объекты расположены как непосредственно в РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины.
Остальные детали о последствиях поражения уточняются и, вероятно, будут обнародованы впоследствии.
Напомним, дроны атаковали два нефтеперерабатывающих завода в РФ . Это Афпинский и Куйбышевский НПЗ в Краснодарском крае и Самарской области России. На объектах вспыхнули пожары.
Как уточнил командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди, известны следующие показатели:
Куйбышевский НПЗ» (Самарская обл., РФ) – 7 млн т нефти в год – 2,5% от общего объема) – исполнение Жало Птиц ССС (14 полк ССС) совместно с ССО;
«Афипский НПЗ» (Краснодарский край, РФ) – 6,25 млн т нефти в год – 2,2% от общего объема) – выполнение Жало Птиц СБС (14 полк СБС) совместно с ГУР МОУ.