Украинские бойцы ударили по НПЗ в двух областях России: детали от Генштаба

Атака на Россию / © ТСН.ua

Реклама

В ночь на 28 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду важных объектов российского агрессора. Речь идет об Афипском (Краснодарском крае) и Куйбышевском (Самарской области) нефтеперерабатывающих заводах.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.

Подробности

По данным ГШ, подразделения Сил беспилотных систем ВС Украины и Главного управления разведки МО Украины атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ.

Реклама

«Этот нефтеперерабатывающий завод, основными продуктами переработки которого являются бензины и дизельное горючее, задействован в обеспечении армии захватчиков. Годовой объем переработки составляет 6,25 млн. тонн нефти в год», — детализировали в ведомстве.

Зафиксирован масштабный пожар на территории объекта.

Кроме того, бойцы Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВС Украины ударили по Куйбышевскому НПЗ в Самарской области РФ.

"Предприятие выпускает бензины, дизельное топливо, мазуты, растворители, всего - более 30 видов нефтепродуктов. Мощность переработки 7 млн тонн нефти в год. Зафиксированы взрывы и пожар на территории завода", - отметили в Генштабе.

Реклама

Генштаб также отчитался о поражении складов боеприпасов и ряда логистических объектов РФ, активно участвующих в обеспечении российских войск. Объекты расположены как непосредственно в РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины.

Остальные детали о последствиях поражения уточняются и, вероятно, будут обнародованы впоследствии.

Напомним, дроны атаковали два нефтеперерабатывающих завода в РФ . Это Афпинский и Куйбышевский НПЗ в Краснодарском крае и Самарской области России. На объектах вспыхнули пожары.

Как уточнил командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди, известны следующие показатели:

Реклама