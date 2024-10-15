Украинские дети с временной защитой могут не получить разрешение на въезд в Польшу — что известно

При пересечении границы необходимо иметь действительный загранпаспорт и электронный документ в мобильном приложении Diia.pl.

Дети из Украины, которым не исполнилось 13 лет, с временной защитой могут не получить возможность въезда в Польшу, если у них нет электронного документа Diia.pl.

Об этом сообщила Пограничная служба Польши.

Номер PESEL и приложение Diia.pl: что известно о новых правилах для украинцев в Польше

Прльские пограничники объяснили, что только наличие справки о присвоении номера PESEL без электронного документа Diia.pl не дает права гражданам Украины повторно пересекать территорию Польши или путешествовать на этой основе в другие страны Шенгенского соглашения.

Также в Польше заявили, что дети до 13 лет, не имеющие электронного документа Diia.pl, не смогут пересечь границу Польши или путешествовать в другие страны Шенгенской зоны:

"Для этой категории лиц при пересечении границы необходимо предъявить действительный загранпаспорт и электронный документ в мобильном приложении Diia.pl. Наличие только справки о присвоении номера PESEL не дает права гражданам Украины на повторный въезд в Польшу или путешествие в другие страны" Шенгенского соглашения", — говорится в ответе пограничной службы.

Напомним, специальный модуль приложения mObywatel Diia.pl был создан в 2022 году для привлечения беженцев из Украины в польскую электронную базу документов и предоставил им доступ к цифровым услугам на территории страны.

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