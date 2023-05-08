Украинские дипломаты отказались возлагать цветы к советским мемориалам в Берлине

Дипломаты из Украины возложат цветы к мемориалу жертвам войны и тирании в Германии Ное Вахе.

Украинские дипломаты в Германии в этом году не будут возлагать цветы к советским мемориалам в Берлине на 8 и 9 мая.

Эти мемориалы отражают взгляд страны-агрессора на происходившие во время Второй мировой войны события, пояснил посол Украины в ФРГ Алексей Макеев в интервью DW.

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Он отметил, что Украина и украинцы извлекли очень важный урок после победы над нацизмом в Европе после Второй мировой войны.

"Мы всегда говорили" никогда больше". Но, к сожалению, Российская Федерация принесла войну в Европу в 21 веке и использует в Украине почти те же методы, что и нацистская Германия. Я не могу пойти в советский мемориал, где российская пропаганда говорит о события 1941-45 годов, забыв о пакте Молотова-Риббентропа, российском вторжении в Польшу, Финляндию и т. п. Поэтому я решил, что мы положим венок к Мемориалу жертвам войны и тирании в Германии Ное Вахе. украинскими флагами", – сказал он.

Кроме того, дипломат заявил, что считает необходимым поставить вопрос об ответственности Германии лично перед Украиной во время Второй мировой войны, поскольку это очень важно.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики запретили 9 мая массовые собрания на оккупированных территориях.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему украинцы с 2023 года 9 мая будут отмечать День Европы, а не День победы, как это было раньше.

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