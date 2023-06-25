Украинские дипломаты жестко обвинили Израиль в "пророссийской позиции"

Украинское посольство в Израиле обвинило действующее правительство этой страны во главе с Беньямином Нетаньяху в налаживании тесного сотрудничества с Российской Федерацией на фоне масштабной агрессии, которую ведет Кремль против Украины, где проживает значительная еврейская община.

Соответствующее заявление было опубликовано на Facebook-странице украинского дипломатического представительства в Израиле в воскресенье, 25 июня.

“Пока украинский народ, в том числе его значительная еврейская община, истекает кровью под ударами российских ракет и иранских беспилотников, израильское руководство, прикрываясь словесной демагогией относительно своего нейтралитета (хотя уже не скрывая этого), активно налаживает отношения с Российской Федерацией. .. Так называемый "нейтралитет" израильского правительства рассматривается как четкая пророссийская позиция", — говорится в сообщении.

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В посольстве обратили внимание на "почти полное отсутствие" гуманитарной помощи Украине и бездействие по оказанию оборонной помощи за последние 1,5 года. А также на то, что Израиль не вводил санкций против России, а, напротив, увеличил двустороннюю торговлю за последние два года.

Украинские дипломаты напомнили о двух раундах переговоров правительства Израиля с министерством иностранных дел РФ и планах создать еще одно российское дипломатическое представительство в Иерусалиме. Посещение на прошлой неделе высокопоставленными израильскими чиновниками дипломатического приема в посольстве РФ они назвали "откровенным пренебрежением моральных границ".

"Кроме того, Министерство иностранных дел Израиля сохраняет мертвое молчание по поводу регулярных антисемитских заявлений Путина и его приспешников", — говорится в сообщении.

Посольство призвало правительство Израиля изменить свою позицию, поддержать Украину мерами обороны, поддержать свободу и демократический мировой порядок.

"Мы ожидаем, что Израиль будет на правильной стороне истории!" — отмечают украинские дипломаты.

Как сообщает The Jerusalem Post, после этого заявления израильский МИД планирует вызвать украинского посла Евгения Корнийчука для объяснений.

Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал власти Израиля разрешить Украине использовать свое оборонное оружие против беспилотников иранского производства.

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