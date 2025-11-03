ТСН в социальных сетях

32
1 мин

Украинские дроны атаковали Саратовскую область РФ: сообщают о взрывах и работе ПВО

В ночь на 3 ноября над Саратовской областью РФ раздались взрывы — местные сообщают об атаке украинских дронов и работе ПВО, официальных подтверждений пока нет.

Елена Кузьмич
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 3 ноября в Саратовской области РФ прогремели мощные взрывы. Местные жители Саратова и Энгельса сообщают о срабатывании систем противовоздушной обороны и сирены воздушной тревоги.

По данным российских Telegram-каналов, в частности SHOT, первые взрывы прогремели около часу ночи, и с тех пор периодически слышны новые хлопки и звуки пролета беспилотников. Жители Балаковского и Калининского районов также сообщают о громких взрывах в небе.

Официальной информации от российских властей о последствиях атаки пока нет. Ранее в Саратове в целях безопасности временно закрыли аэропорт, а в соседней Пензенской области был введен план «Ковёр».

Ранее Telegram-каналы сообщали, что в ночь на 2 ноября в Туапсе дронами был поражен глубоководный причал морского нефтяного терминала, который имеет возможность перевалки до 7 млн тонн нефти в год.

Ночью 2 ноября взрывы прогремели в Туапсе, Геленджике и Сочи .

Напомним, в ту же ночь украинские дроны поразили 5 электроподстанций на территории РФ .

32
