Украинские дроны атаковали Сочи во время визита Путина

Украинские дроны атаковали российский город Сочи, где вечером 2 октября на Валдайском форуме выступал президент РФ Владимир Путин. Из-за атаки беспилотников пришлось закрыть местный аэропорт.

Об этом сообщило издание The Moscow Times.

Первые официальные сообщения об угрозе беспилотников появились вскоре после того, как российский президент завершил свою речь и блок вопросов и ответов.

Около 22:30 были закрыты аэропорты в Сочи и Геленджике. Во время действия ограничений на запасные аэродромы отправили 10 самолетов, которые выполняли рейсы в Сочи.

Еще через полчаса сочинский мэр Андрей Прошунин объявил об угрозе атаки беспилотников на город.

Местные жители сообщали в соцсетях о выстрелах систем ПВО над Черным морем и взрывах на фоне сирен.

Минобороны государства-агрессора впоследствии отчиталось о том, что с 21:30 2 октября до 07:00 3 октября якобы было поражено 11 украинских дронов над акваторией Черного моря.

Выступление Путина на пленарной сессии клуба Валдай в Сочи длилось почти четыре часа и завершилось около 22:00.

Напомним, на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин в своем пропагандистском выступлении перед россиянами заверил, что противовоздушная оборона государства-агрессора справится с американскими ракетами Tomahawk.