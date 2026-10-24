Украинские дроны бьют по российской авиации: в Москве массово задерживают рейсы, убытки растут

Атака дронов на Москву / © ТСН.ua

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В субботу, 24 октября, в московских аэропортах задержали или отменили более 210 рейсов на фоне атаки украинских беспилотников. Наибольшие изменения в расписании зафиксировали в аэропорту Шереметьево, также проблемы возникли во Внуково и Домодедово.

Об этом сообщает российский Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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По подсчётам авторов канала, в Шереметьево были задержаны или отменены 65 вылетающих и 106 прилетающих рейсов. В Внуково изменения коснулись около 40 рейсов.

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В то же время на сайте Домодедово вновь возникли технические проблемы: не открывались главная страница, онлайн-табло и другие сервисы, за исключением покупки билетов.

Пассажиры аэропорта «Шереметьево» рассказали о длительном ожидании в терминале D, где, по их словам, с шести утра самолеты не вылетали, а в расписании появлялись переносы и отмены рейсов.

© из соцсетей

«Хотя нигде нет никакой информации о закрытии аэропортов. Ситуация нормальная. Людей много, но не критично», — рассказали пассажиры.

По их наблюдениям, международные рейсы продолжали вылетать, тогда как внутренние в основном задерживались.

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Российские авиакомпании теряют прибыль

По данным Forbes со ссылкой на Росавиацию, в течение первых восьми месяцев 2026 года российские аэропорты закрывались 2860 раз. Это в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На фоне ограничений российские авиакомпании могут потерять по итогам 2026 года более 200 млрд рублей (2,49 млрд долларов США).

Кроме того, примерно в четыре раза увеличилось количество рейсов, которые перенаправлялись на запасные аэродромы. Если в 2025 году такие случаи могли обойтись авиакомпаниям в 2,3 млрд рублей, то в этом году расходы оцениваются в 6–10 млрд рублей.

Исполнительный директор информационно-аналитического агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев пояснил, что перенаправление самолетов влечет за собой дополнительные расходы на топливо, оплату труда персонала и обслуживание на запасных аэродромах.

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Ограничения распространились на Урал и Западную Сибирь

По данным Forbes, общая продолжительность действия планов «Ковер», предусматривающих ограничение полётов, в 2026 году увеличилась в 4,1 раза.

При этом рейсы всё чаще задерживают или отменяют ещё в аэропортах вылета, а не перенаправляют на запасные аэропорты. География ограничений также расширилась: помимо других регионов России, они охватили Урал и Западную Сибирь.

Напомним, накануне, 23 октября, все четыре московских аэропорта временно прекратили прием и отправку самолетов на фоне атаки беспилотников. В «Шереметьево» объявили воздушную тревогу и начали эвакуацию пассажиров в безопасные зоны, а путешественников предупредили о возможных длительных задержках рейсов.

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