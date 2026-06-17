Украинские дроны истощили запасы ракет в России: разведка раскрыла причины коллапса российской ПВО

Украинские дроны истощили ПВО России / © ТСН.ua

Реклама

По данным источников в разведке, российская армия сталкивается с серьезным недостатком зенитных ракет для систем противовоздушной обороны . Острый дефицит перехватчиков возник из-за регулярных успешных атак украинских военных по враждебным позициям во временно оккупированных регионах и глубоко на территории государства-агрессорки.

Об этом сообщает CBS News.

Причины истощения русского арсенала

Значительное сокращение количества перехватчиков в системы С-300 объясняется тем, что российское командование начало использовать их для наступательных ударов по украинской территории. оккупанты вынуждены перенастраивать эти зенитные комплексы для запуска ракет по наземным целям, чтобы дополнить недостаток баллистического вооружения.

Реклама

В то же время, Украина активно истощает вражеские запасы с помощью регулярных запусков новейших скоростных беспилотников с реактивными двигателями. Россиянам приходится тратить драгоценные ракеты на перехват этих дронов, хотя они должны храниться для защиты от более серьезных ракетных угроз.

По словам военного эксперта Роба Ли, в последние месяцы украинские войска успешно уничтожили большое количество комплексов противовоздушной обороны в оккупированных Крыму и Луганске. Россия использует свои зенитные ракеты очень быстрыми темпами, в то время как Украина способна производить ударные беспилотники в значительно больших объемах.

Проблемы производства и западные санкции

Пополнение истощенных запасов является чрезвычайно сложной задачей для Москвы из-за острой нехватки ключевых электронных компонентов для производства. Длительные западные санкции серьезно усложняют получение необходимых систем наведения и модулей управления от китайских или западных производителей.

Представитель украинской разведки Олег Черный отметил, что у россиян до сих пор есть другие современные комплексы противовоздушной обороны для отражения атак. Сейчас враг придает приоритет изготовлению ракет именно для этих новейших систем, чтобы более эффективно противостоять ударам беспилотников.

Реклама

Стоит отметить, что в 2025 году у России было более 400 перехватчиков для установок С-300 и С-400. Несмотря на текущий дефицит, аналитики прогнозируют возможное увеличение российского производства баллистических ракет до 800 единиц в год, что потребует от Украины усиления собственной защиты.

Новости партнеров