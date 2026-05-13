Украинские дроны могут выйти на рынок США: Киев и Вашингтон готовят новые договоренности

Украина и США готовят новый документ о широком сотрудничестве безопасности, в частности в сфере дронов. Над договоренностями работают Офис Президента, Рустем Умеров, а также посольство Украины в США.

Такую дипломатическую работу подтвердил источник ТСН.ua в Офисе президента,

Новые договоренности могут включать предварительные предложения Украины по дронам. В то же время само соглашение будет предусматривать более широкое сотрудничество.

CBS News со ссылкой на собственные источники сообщало, что Украина и США уже подготовили меморандум, в котором прописаны условия потенциального оборонного соглашения между странами.

Недавно госпожа посол сообщала, что Министерство юстиции США изъяло Украину из перечня стран, из которых импорт вооружений был ограничен или запрещен. Это юридически открывает возможность постоянного импорта отдельных категорий украинского оружия, боеприпасов и их компонентов.

Она также отметила, что решение убирает "искусственные регуляторные барьеры" для выхода украинских DefenseTech-производителей на рынок США. По ее словам, теперь правила Министерства юстиции США будут соответствовать политике Государственного департамента, считающего Украину союзником в сфере обороны.

В то же время переговоры по более широкому оборонному соглашению между Киевом и Вашингтоном пока сталкиваются с политическими трудностями. По данным CBS News, часть представителей Белого дома и Пентагона ранее не поддерживала идею передачи украинских технологий.

