В РФ остановился крупный НПЗ / © Associated Press

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Пермский нефтеперерабатывающий завод, занимающий седьмое место в России по объемам переработки нефти, остановил работу 25 сентября после атаки украинских беспилотников.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в нефтяной отрасли.

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По информации собеседников агентства, в результате удара на территории предприятия вспыхнул пожар. Также повреждены трубопроводы, резервуары и технологические установки НПЗ.

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Сроки ремонта и полного восстановления производственных мощностей Пермского НПЗ пока остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что московский НПЗ «Газпром нефти» остановил переработку нефти после атаки украинских дронов.

Мы ранее информировали, что в Самарской области России продолжает гореть Куйбышевский НПЗ, который ВСУ атаковали накануне.

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