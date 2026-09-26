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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Украинские дроны остановили один из крупнейших НПЗ России — Reuters

Пока нет точной информации о том, когда предприятие сможет возобновить свою работу.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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В РФ остановился крупный НПЗ

В РФ остановился крупный НПЗ / © Associated Press

Пермский нефтеперерабатывающий завод, занимающий седьмое место в России по объемам переработки нефти, остановил работу 25 сентября после атаки украинских беспилотников.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в нефтяной отрасли.

По информации собеседников агентства, в результате удара на территории предприятия вспыхнул пожар. Также повреждены трубопроводы, резервуары и технологические установки НПЗ.

Сроки ремонта и полного восстановления производственных мощностей Пермского НПЗ пока остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что московский НПЗ «Газпром нефти» остановил переработку нефти после атаки украинских дронов.

Мы ранее информировали, что в Самарской области России продолжает гореть Куйбышевский НПЗ, который ВСУ атаковали накануне.

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