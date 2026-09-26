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Украинские дроны остановили один из крупнейших НПЗ России — Reuters
Пока нет точной информации о том, когда предприятие сможет возобновить свою работу.
Пермский нефтеперерабатывающий завод, занимающий седьмое место в России по объемам переработки нефти, остановил работу 25 сентября после атаки украинских беспилотников.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в нефтяной отрасли.
По информации собеседников агентства, в результате удара на территории предприятия вспыхнул пожар. Также повреждены трубопроводы, резервуары и технологические установки НПЗ.
Сроки ремонта и полного восстановления производственных мощностей Пермского НПЗ пока остаются неизвестными.
Ранее сообщалось, что московский НПЗ «Газпром нефти» остановил переработку нефти после атаки украинских дронов.
Мы ранее информировали, что в Самарской области России продолжает гореть Куйбышевский НПЗ, который ВСУ атаковали накануне.